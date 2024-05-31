Топ 7 продуктів середземноморської дієти, які борються із запаленнями

Винуватцем багатьох проблем зі здоров'ям є саме запалення в організмі. Щоб не допустити такої ситуації, урізноманітніть свій раціон корисними середземноморськими продуктами, які боротьби із запаленнями.

Хоча запалення допомагає захистити організм у короткостроковій перспективі, з часом воно може завдати шкоди. Хронічне запалення може пошкодити кровоносні судини і збільшити ризик серцево-судинних захворювань, діабету, раку та артриту. Але є багато смачних і доступних продуктів, які борються із запаленнями, і середземноморська дієта — чудовий спосіб запобігти подібному стану. Про це пише MyNetDiary.

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Середземноморська дієта заснована на традиційних дієтах країн, що межують із Середземним морем. Хоча єдиної "протизапальної дієти" не існує, середземноморська дієта є найкращим способом збільшити споживання продуктів, що борються із запаленням, і вважається однією з найкращих моделей здорового харчування. Ось найкращі середземноморські продукти, які необхідно додати до свого раціону.

Листова зелень

Фото: Freepik

Листова зелень, така як шпинат, капуста, мангольд і листова капуста, є джерелом поживних речовин. Ця зелень багата на магній — мінерал, який може зменшити запалення. Також листова зелень багата на вітаміни А і К та каротиноїди, які надають колір багатьом фруктам і овочам. Поєднуйте листову зелень з оливковою олією, щоб отримати всю користь від поживних речовин, для засвоєння яких потрібен жир.

Оливкова олія

Оливкова олія — символ середземноморської дієти, вона багата на корисні для серця мононенасичені жири. Оливкова олія першого віджиму містить більше захисних поліфенолів, ніж більш рафінована оливкова олія, і є основним джерелом доданого жиру в середземноморській дієті. Оливкова олія може принести більше користі, якщо використовувати її як замінник менш корисних жирів та олій.

Риба

Фото: Freepik

Риба є важливою частиною середземноморської дієти, оскільки це унікальне джерело протизапальних жирів омега-3, DHA і EPA. Більш жирна риба, така як лосось, скумбрія, сардини і оселедець, містить найбільшу кількість омега-3. Намагайтеся з'їдати дві-три порції риби щотижня.

Квасоля

Квасоля — один із найбільш недооцінених здорових продуктів середземноморської кухні. Продукти з високим вмістом клітковини, такі як квасоля, можуть допомогти в разі запалення, підтримуючи здорові кишкові бактерії.

Вуглеводи в бобах повільно перетворюються на цукор у крові, а дієти, орієнтовані на ці типи вуглеводів, що повільно згорають, можуть зменшити запалення. Також квасоля також багата на магній.

Ягоди

Фото: Freepik

Ці солодкі й барвисті ласощі містять потужні антиоксиданти — антоціани, і є хорошим джерелом клітковини.

Помідори

Помідори високо цінуються як протизапальний продукт, який також корисний для серця. Помідори багаті на антиоксидант лікопін, а також вітамін С.

Горіхи

Горіхи є надійним джерелом корисних ненасичених жирів, клітковини, магнію і вітаміну Е. Горіхи корисні для здоров'я, включно зі здоров'ям серця і зниженням ризику діабету. Крім того, горіхи також дають більше ситості.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця