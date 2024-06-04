Моника Беллуччи замечена на редком свидании с Тимом Бертоном (видео)

Звездная пара встречается с начала 2023 года. Они не часто выходят вместе на публику.

59-летнюю итальянскую актрису Монику Беллуччи заметили на свидании с ее возлюбленным, 65-летним режиссером Тимом Бертоном. Видео пары появилось в сети.

Звезда экрана несла сумки, пока ее избранник шел рядом. Знаменитостей "поймали" папарацци в Париже. Для выхода Моника выбрала темный образ, дополнив Тима Бертона.

Мама двоих детей продемонстрировала фигуру в черных брюках, топе и пиджаке в тон. Режиссер сериала "Венздей" появился на публике в столице Франции в деловом костюме.

Моника Беллуччи и Тим Бертон

Об отношениях Моники и Тима известно уже более года. До этого актриса долгое время была замужем за актером Венсаном Касселем, которому родила двух дочерей — Деву и Леони. В 2019-м Беллуччи рассталась с молодым художником Николя Лефевром.

Тим Бертон, в свою очередь, длительное время состоял в отношениях с актрисой Хеленой Бонэм Картер, которую неоднократно снимал в своих фильмах. В 2014 году пара разорвала отношения. Актриса родила режиссеру сына Билли и дочь Нелл.

Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Getty Images

Моника и ее новый избранник впервые встретились более 15 лет назад, но встречаться они начали после того, как увидели друг друга на кинофестивале Люмьер в Лионе в октябре 2022 года.

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон вышли вместе на красную дорожку.

Также Фокус писал о романтическом свидании Беллуччи и Бертона.