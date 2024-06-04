Моніка Беллуччі помічена на рідкісному побаченні з Тімом Бертоном (відео)
Зіркова пара зустрічається з початку 2023 року. Вони не часто виходять разом на публіку.
59-річну італійську акторку Моніку Беллуччі помітили на побаченні з її коханим, 65-річним режисером Тімом Бертоном. Відео пари зʼявилося в мережі.
Зірка екрану несла сумки, поки її обранець йшов поруч. Знаменитостей "зловили" папараці в Парижі. Для виходу Моніка обрала темний образ, доповнивши Тіма Бертона.
Мама двох дітей продемонструвала фігуру в чорних штанах, топі та піджаку в тон. Режисер серіалу "Венздей" зʼявився на публіці в столиці Франції в діловому костюмі.
Про стосунки Моніки та Тіма відомо вже понад рік. До цього акторка тривалий час була у шлюбі з актором Венсаном Касселем, якому народила двох доньок — Деву та Леоні. У 2019-му Беллуччі розсталася з молодим художником Ніколя Лефевром.
Тім Бертон, зі свого боку, тривалий час перебував у стосунках з акторкою Геленою Бонем Картер, яку неодноразово знімав у своїх фільмах. У 2014 році пара розірвала стосунки. Акторка народила режисеру сина Біллі та доньку Нелл.
Моніка та її новий обранець уперше зустрілися понад 15 років тому, але зустрічатися вони почали після того, як побачили одне одного на кінофестивалі Люм’єр у Ліоні в жовтні 2022.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі та Тім Бертон вийшли разом на червону доріжку.
Також Фокус писав про романтичне побачення Беллуччі та Бертона.