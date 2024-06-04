Моніка Беллуччі помічена на рідкісному побаченні з Тімом Бертоном (відео)

Зіркова пара зустрічається з початку 2023 року. Вони не часто виходять разом на публіку.

59-річну італійську акторку Моніку Беллуччі помітили на побаченні з її коханим, 65-річним режисером Тімом Бертоном. Відео пари зʼявилося в мережі.

Зірка екрану несла сумки, поки її обранець йшов поруч. Знаменитостей "зловили" папараці в Парижі. Для виходу Моніка обрала темний образ, доповнивши Тіма Бертона.

Мама двох дітей продемонструвала фігуру в чорних штанах, топі та піджаку в тон. Режисер серіалу "Венздей" зʼявився на публіці в столиці Франції в діловому костюмі.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон

Про стосунки Моніки та Тіма відомо вже понад рік. До цього акторка тривалий час була у шлюбі з актором Венсаном Касселем, якому народила двох доньок — Деву та Леоні. У 2019-му Беллуччі розсталася з молодим художником Ніколя Лефевром.

Тім Бертон, зі свого боку, тривалий час перебував у стосунках з акторкою Геленою Бонем Картер, яку неодноразово знімав у своїх фільмах. У 2014 році пара розірвала стосунки. Акторка народила режисеру сина Біллі та доньку Нелл.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон Фото: Getty Images

Моніка та її новий обранець уперше зустрілися понад 15 років тому, але зустрічатися вони почали після того, як побачили одне одного на кінофестивалі Люм’єр у Ліоні в жовтні 2022.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі та Тім Бертон вийшли разом на червону доріжку.

Також Фокус писав про романтичне побачення Беллуччі та Бертона.