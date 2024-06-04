Дефицит калорий: 5 признаков, что вы едите слишком мало

Чтобы похудеть, нужно потреблять меньше калорий, чем сжигает ваш организм. Но если дефицит калорий слишком высокий, то похудение не наступит быстрее, а наоборот, может замедлиться.

Чтобы похудеть здоровым образом в долгосрочной перспективе, достаточно умеренного дефицита калорий в 200–300 калорий в день. Однако часто, желая быстро сбросить вес, люди переусердствуют, голодают каждый день, не обращают внимания на баланс питательных веществ, а также чрезмерно тренируются. При большом дефиците калорий также невозможно наращивание мышечной массы, а это значит, что не будет ни упругой попы, ни кубиков пресса. Чтобы не голодать, организм меньше сжигает и создает резервы самосохранения. Нежелательные жировые отложения остаются, и в похудении наступает плато. Любой, кто замечает следующие признаки, должен проверить, достаточно ли он ест. Об этом пишет Fit For Fun.

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Вы никогда не голодны

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Признаком того, что организм привык получать недостаточно калорий, является отсутствие чувства голода. Поскольку организм недостаточно снабжается пищей, обмен веществ замедляется и организм даже откладывает жир про запас. Хронический недостаток питания, переводит ваш организм в режим выживания.

У вас мало энергии

Поскольку в организм поступает слишком мало энергии, вы быстрее утомляетесь. Симптомы истощения особенно заметны, когда вы подвергаете свой организм дополнительному стрессу посредством физических упражнений. В результате производительность во время тренировок также ухудшается. Кроме того, от недостаточного энергоснабжения страдает ваш сон.

Вы переедаете

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Недостаток еды также может оказать негативное влияние на уровень сахара в крови. Это может привести к головокружению, трудностям с концентрацией внимания и тяге к еде.

Вы должны следить за тем, чтобы вы ели достаточно, особенно в первой половине дня. Организм естественным образом устроен так, чтобы сжигать больше калорий в первой половине дня. Если вам удается наесться только во второй половине дня – днем ​​или даже вечером – это может привести к набору веса. Это особенно актуально, если чувствуя сильный голод, вы прибегаете к высококалорийной пище, которая дает быструю энергию, но мало питательных веществ.

Готовые блюда, сладости или фаст-фуд — это быстрые, но пустые источники энергии, которые не насыщают вас и разбалансируют уровень сахара в крови.

Ваш организм посылает вам предупреждающие сигналы

Еще одним признаком того, что вам следует есть больше, является постоянное чувство холода. Поскольку организму едва хватает энергии для выполнения жизненно важных функций, он экономит энергию в другом месте. Следовательно, вам нужно меньше калорий даже летом, поскольку теплоснабжение организма облегчается за счет более высоких температур воздуха.

Другие способы реакции организма на хронический дефицит питательных веществ включают ломкость ногтей, выпадение волос и даже задержку менструации.

Вы не худеете, несмотря на строгую диету

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Плато веса возникает, когда организм привыкает к низкому потреблению энергии и, как следствие, снижает обмен веществ. Таким образом, диеты, которые потребляют небольшое количество калорий, вначале приводят к быстрым результатам, а затем заводят вас в тупик, когда скорость метаболизма снижается.

Вам нужно увеличить суточную норму на 200-300 калорий, чтобы обмен веществ снова заработал нормально. Любой, кто потребляет менее 1200 калорий в день в течение длительного периода времени, парализует свой метаболизм. Калории, потребляемые с пищей, также должны быть хорошего качества: высококачественный белок, сложные углеводы и полезные жиры являются неотъемлемой частью сбалансированного питания.

У вас плохое настроение

Частые перепады настроения и капризность не зря являются побочным эффектом строгих диет. В нескольких исследованиях слишком низкий уровень глюкозы связан с повышенным потенциалом агрессии. Тот, кто часто замечает это, должен также проверить, достаточно ли еды он употребляет.

Напомним, почему большой дефицит калорий может остановить потерю веса.

Ранее Фокус писал о том, когда нужно завтракать, чтобы ускорить обмен веществ и похудеть.

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