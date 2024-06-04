Дефіцит калорій: 5 ознак, що ви їсте занадто мало

Щоб схуднути, потрібно споживати менше калорій, ніж спалює ваш організм. Але якщо дефіцит калорій занадто високий, то схуднення не настане швидше, а навпаки, може сповільнитися.

Щоб схуднути здоровим чином у довгостроковій перспективі, достатньо помірного дефіциту калорій у 200-300 калорій на день. Однак часто, бажаючи швидко скинути вагу, люди перестараються, голодують щодня, не звертають уваги на баланс поживних речовин, а також надмірно тренуються. За великого дефіциту калорій також неможливе нарощування м'язової маси, а це означає, що не буде ні пружної попи, ні кубиків преса. Щоб не голодувати, організм менше спалює і створює резерви самозбереження. Небажані жирові відкладення залишаються, і в схудненні настає плато. Той, хто помічає такі ознаки, має перевірити, чи достатньо він їсть. Про це пише Fit For Fun.

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Ви не відчуваєте голоду

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Ознакою того, що організм звик отримувати недостатньо калорій, є відсутність відчуття голоду. Оскільки організм недостатньо забезпечується їжею, обмін речовин сповільнюється і організм навіть відкладає жир про запас. Хронічна нестача харчування переводить ваш організм у режим виживання.

У вас мало енергії

Оскільки в організм надходить занадто мало енергії, ви швидше стомлюєтеся. Симптоми виснаження особливо помітні, коли ви піддаєте свій організм додатковому стресу за допомогою фізичних вправ. У результаті продуктивність під час тренувань також погіршується. Крім того, від недостатнього енергопостачання страждає ваш сон.

Ви переїдаєте

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Нестача їжі також може мати негативний вплив на рівень цукру в крові. Це може призвести до запаморочення, труднощів із концентрацією уваги та потягу до їжі.

Ви повинні стежити за тим, щоб ви їли достатньо, особливо в першій половині дня. Організм природним чином влаштований так, щоб спалювати більше калорій у першій половині дня. Якщо вам вдається наїстися тільки в другій половині дня — вдень або навіть увечері — це може призвести до набору ваги. Це особливо актуально, якщо відчуваючи сильний голод, ви вдаєтеся до висококалорійної їжі, яка дає швидку енергію, але мало поживних речовин.

Готові страви, солодощі або фаст-фуд — це швидкі, але порожні джерела енергії, які не насичують вас і розбалансовують рівень цукру в крові.

Ваш організм дає попереджувальні сигнали

Ще однією ознакою того, що вам слід їсти більше, є постійне відчуття холоду. Оскільки організму ледь вистачає енергії для виконання життєво важливих функцій, він економить енергію в іншому місці. Отже, вам потрібно менше калорій навіть улітку, оскільки теплопостачання організму полегшується за рахунок більш високих температур повітря.

Інші способи реакції організму на хронічний дефіцит поживних речовин включають ламкість нігтів, випадіння волосся і навіть затримку менструації.

Ви не худнете, незважаючи на сувору дієту

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Плато ваги виникає, коли організм звикає до низького споживання енергії і, як наслідок, знижує обмін речовин. Таким чином, дієти, які споживають невелику кількість калорій, спочатку призводять до швидких результатів, а потім заводять вас у глухий кут, коли швидкість метаболізму знижується.

Вам потрібно збільшити добову норму на 200-300 калорій, щоб обмін речовин знову запрацював нормально. Той, хто споживає менше 1200 калорій на день протягом тривалого періоду часу, паралізує свій метаболізм. Калорії, споживані з їжею, також мають бути хорошої якості: високоякісний білок, складні вуглеводи і корисні жири є невід'ємною частиною збалансованого харчування.

У вас поганий настрій

Часті перепади настрою і примхливість не дарма є побічним ефектом суворих дієт. У кількох дослідженнях занадто низький рівень глюкози пов'язаний із підвищеним потенціалом агресії. Той, хто часто помічає це, має також перевірити, чи достатньо їжі він вживає.

Нагадаємо, чому великий дефіцит калорій може зупинити втрату ваги.

Раніше Фокус писав про те, коли потрібно снідати, щоб прискорити обмін речовин і схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця