Леди Гага ответила на слухи о своей беременности (видео)

Леди Гага не скрывает, что хочет иметь детей. Артистка уже три года встречается с предпринимателем Майклом Полански.

На днях СМИ облетела информация о возможной беременности 38-летней актрисы и певицы Леди Гаги. Поводом стало ее появление на свадьбе сестры в наряде, который подчеркивал ее якобы округлившийся живот. Переждав волну слухов, артистка наконец ответила на них в новом посте в TikTok.

"Не беременна, просто плачу в спортзале", — написала Гага, частично цитировавшая текст песни Down Bad певицы Тейлор Свифт.

Затем она призвала своих 9,3 миллиона подписчиков "зарегистрироваться для голосования".

Гага записала короткое видео, в котором делает прическу и макияж.

"Мне не нужно искать эстетику, я сама эстетика. Я имею в виду, я уверена, что прямо сейчас здесь есть кто-то, кто заходит в Pinterest и пытается набрать все эти прилагательные, чтобы описать меня", – отмечает она.

Леди Гага с 2021 года встречается с 46-летним предпринимателем Майклом Полански. Он является выпускником Гарвардского университета и работает руководителем в Институте иммунотерапии рака и Фонде Паркера.

В своих интервью она неоднократно говорила, что в будущем мечтает стать матерью.

"Я с нетерпением жду возможности стать мамой. Разве не невероятно то, что мы можем сделать? Мы можем удержать человека внутри и вырастить его. Затем он выходит наружу, и наша задача — сохранить его живым", – признавалась она в 2020-м.

Полански является выпускником Гарвардского университета и работает руководителем в Институте иммунотерапии рака и Фонде Паркера, в 2020 году.

До того как начать встречаться с Полански, Гага была помолвлена ​​дважды: сначала с Тейлор Кинни, прежде чем они разорвали помолвку в июле 2016 года, а затем – со своим менеджером по талантам Кристианом Карино. Пара рассталась в феврале 2019 года.

Сейчас артистка активно работает. Она недавно завершила съемки в фильме "Джокер: Folie à Deux" с Хоакином Фениксом, а сейчас занята записью нового альбома. Кроме того, вскоре Леди Гага начнет свою восьмидневную джазовую и фортепианную резиденцию в Лас-Вегасе в Park MGM.

Ранее Фокус писал, что Леди Гага купила платье украинского бренда.