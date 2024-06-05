Леді Гага відповіла на чутки про свою вагітність (відео)
Леді Гага не приховує, що хоче мати дітей. Артистка вже три роки зустрічається з підприємцем Майклом Поланскі.
Днями ЗМІ облетіла інформація про можливу вагітність 38-річної акторки та співачки Леді Гаги. Приводом стала її поява на весіллі сестри в наряді, який підкреслював її нібито кругленький живіт. Перечекавши хвилю чуток, артистка нарешті відповіла на них у новому пості в TikTok.
"Не вагітна, просто плачу в спортзалі", — написала Гага, яка частково цитувала текст пісні Down Bad співачки Тейлор Свіфт.
Потім вона закликала своїх 9,3 мільйона підписників "зареєструватися для голосування".
Гага записала коротке відео, в якому робить зачіску і макіяж.
"Мені не потрібно шукати естетику, я сама естетика. Я маю на увазі, я впевнена, що просто зараз тут є хтось, хто заходить у Pinterest і намагається набрати всі ці прикметники, щоб описати мене", — зазначає вона.
@ladygaga
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Леді Гага з 2021 року зустрічається з 46-річним підприємцем Майклом Поланскі. Він є випускником Гарвардського університету і працює керівником в Інституті імунотерапії раку та Фонді Паркера.
У своїх інтерв'ю вона неодноразово говорила, що в майбутньому мріє стати матір'ю.
"Я з нетерпінням чекаю можливості стати мамою. Хіба не неймовірно те, що ми можемо зробити? Ми можемо утримати людину всередині і виростити її. Потім вона виходить назовні, і наше завдання — зберегти її живою", — зізнавалася вона 2020-го.
Поланскі є випускником Гарвардського університету і працює керівником в Інституті імунотерапії раку та Фонді Паркера, у 2020 році.
До того як почати зустрічатися з Поланскі, Гага була заручена двічі: спочатку з Тейлор Кінні, перш ніж вони розірвали заручини в липні 2016 року, а потім — зі своїм менеджером з талантів Крістіаном Каріно. Пара розлучилася в лютому 2019 року.
Зараз артистка активно працює. Вона нещодавно завершила зйомки у фільмі "Джокер: Folie à Deux" з Хоакіном Феніксом, а зараз зайнята записом нового альбому. Крім того, незабаром Леді Гага розпочне свою восьмиденну джазову і фортепіанну резиденцію в Лас-Вегасі в Park MGM.
Раніше Фокус писав, що Леді Гага купила сукню українського бренду.