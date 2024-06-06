"Так держать": Катя Осадчая показала редкие кадры с папой (фото)

Знаменитость призналась, какие черты характера переняла у именинника. В частности, к поздравлениям присоединился Юрий Горбунов.

Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила своего отца с днем рождения. Семейными кадрами знаменитость поделилась в Instagram.

В частности, жена Юрия Горбунова призналась, что день рождения папы для нее — всегда особенный день. Это и начало летнего периода, и теплый уютный вечер.

"Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, как важно все то, что в нас закладывали. Я уже какая-то писала, что люти (любовь — ред.) к ремонтам и благоустройству, импрессионистам и книгам (у меня так же на тумбочке книжный беспорядок, как у папы) к путешествиям и экскурсиям — это все папа и оно со мной навсегда", — отметила Катя Осадчая.

Телеведущая добавила, что надеется на победу Украины, ведь планирует еще много достопримечательностей увидеть с именинником.

Зкорема, Осадчая показала свежее фото с папой, снимок, на котором ее мама держит на руках маленького внука, и кадр, на котором папа телеведущей позирует с зятем Юрием Горбуновым и внуком Иваном.

Папа Кати Осадчей

"Многая лета Александру Владимировичу!!! Так держать!!!" — присоединился к поздравлениям в комментариях Юрий Горбунов.

По данным Википедии, отец Екатерины Осадчей — генеральный директор ПО "Киевприбор". Мама — домохозяйка, по профессии библиотекарь.

Катя Осадчая с мамой Фото: Instagram kosadcha

Напомним, Катю Осадчую госпитализировали в больницу.

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