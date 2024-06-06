"Так тримати": Катя Осадча показала рідкісні кадри з татом (фото)

Знаменитість зізналася, які риси характеру перейняла в іменинника. Зокрема, до привітань приєднався Юрій Горбунов.

Українська телеведуча Катя Осадча привітала свого батька з днем народження. Сімейними кадрами знаменитість поділилася в Instagram.

Зокрема, дружина Юрія Горбунова зізналася, що день народження тата для неї — завжди особливий день. Це і початок літнього періоду, і теплий затишний вечір.

"Чим старшою я стаю, тим більше розумію, як важливо все те, що в нас закладали. Я вже якась писала, що люті (любов — ред.) до ремонтів і благоустрою, імпресіоністів і книжок (в мене так само на тумбочці книжковий безлад, як у тата) до подорожей і екскурсій — Це все тато і воно зі мною назавжди", — зазначила Катя Осадча.

Телеведуча додала, що сподівається на перемогу України, адже планує ще багато памʼяток побачити з іменинником.

Зкорема, Осадча показала свіже фото з татом, знімок, на якому її мама тримає на руках маленького онука, та кадр, на якому тато телеведучої позує із зятем Юрієм Горбуновим та онуком Іваном.

Тато Каті Осадчої

"Многая літа Олександру Володимировичу!! Так тримати!!" — приєднався до привітань у коментарях Юрій Горбунов.

За даними Вікіпедії, батько Катерини Осадчої — генеральний директор ВО "Київприлад". Мама — домогосподарка, за професією бібліотекарка.

Катя Осадча з мамою Фото: Instagram kosadcha

Нагадаємо, Катю Осадчу госпіталізували до лікарні.

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