"Так тримати": Катя Осадча показала рідкісні кадри з татом (фото)
Знаменитість зізналася, які риси характеру перейняла в іменинника. Зокрема, до привітань приєднався Юрій Горбунов.
Українська телеведуча Катя Осадча привітала свого батька з днем народження. Сімейними кадрами знаменитість поділилася в Instagram.
Зокрема, дружина Юрія Горбунова зізналася, що день народження тата для неї — завжди особливий день. Це і початок літнього періоду, і теплий затишний вечір.
"Чим старшою я стаю, тим більше розумію, як важливо все те, що в нас закладали. Я вже якась писала, що люті (любов — ред.) до ремонтів і благоустрою, імпресіоністів і книжок (в мене так само на тумбочці книжковий безлад, як у тата) до подорожей і екскурсій — Це все тато і воно зі мною назавжди", — зазначила Катя Осадча.
Телеведуча додала, що сподівається на перемогу України, адже планує ще багато памʼяток побачити з іменинником.
Зкорема, Осадча показала свіже фото з татом, знімок, на якому її мама тримає на руках маленького онука, та кадр, на якому тато телеведучої позує із зятем Юрієм Горбуновим та онуком Іваном.
"Многая літа Олександру Володимировичу!! Так тримати!!" — приєднався до привітань у коментарях Юрій Горбунов.
За даними Вікіпедії, батько Катерини Осадчої — генеральний директор ВО "Київприлад". Мама — домогосподарка, за професією бібліотекарка.
Нагадаємо, Катю Осадчу госпіталізували до лікарні.
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