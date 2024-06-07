Режиссер Герман Ненов заявил, что в тылу он полезнее, чем на фронте

Герман Ненов признался, что имел бронь от службы в армии, а также возможность навсегда уехать из страны. Режиссер не скрывает, что считает себя более полезным в тылу.

35-летний украинский режиссер и клипмейкер Герман Ненов заявил, что считает себя более полезным в гражданской жизни, чем на фронте. Об этом он рассказал в интервью опубликованном 5 июня изданием TaблоID.

В частности, режиссер отметил, что имеет военный билет и бронь на период проектов государственного уровня. Однако сейчас, Герман Неонов не задействован ни в одном из проектов, поэтому, соответственно, у него нет брони. Режиссер отметил, что он законопослушный гражданин, поэтому все его данные в военкомате в порядке.

Кроме этого, Неонов отметил, что считает себя более полезным в гражданском мире, чем, если его мобилизуют в армию. Однако, если придется, то он готов пойти на фронт. Он также отметил, что прятаться, или бежать от армии, или ТЦК не будет.

"Не уверен, что смогу принести армии большую пользу, я — человек, который не знает, где право и лево. Мне кажется, что я больше приношу пользу в формировании культурного имиджа страны и в налоговом плане", — ответил режиссер.

Также режиссер отметил, что он очень болезненный человек. В частности, Герман Неонов отметил, что имеет проблемы со зрением, в детстве страдал эпилепсией, а также имеет проблемы с ориентированием.

Ненов добавил, что имел возможность уехать из Украины уже после 24 февраля 2022 года. Однако, он не сделал этого и не планирует. Он подчеркнул, что любит Украину.

Стоит отметить, что Герман Неонов работал концертным директором на "Евровидении" в 2023 году, а также является постановщиком шоу для многих украинских артисток, включая Олю Полякову и Настю Каменских. Кроме этого, на Евровидении 2024, режиссер ставил номер для представительницы Люксембурга.

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