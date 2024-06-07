Режисер Герман Нєнов заявив, що в тилу він корисніший, ніж на фронті

Герман Нєнов зізнався, що мав бронь від служби в армії, а також можливість назажди виїхати з країни. Режисер не приховує, що вважає себе кориснішим в тилу.

35-річний український режисер і кліпмейкер Герман Нєнов заявив, що вважає себе кориснішим у цивільному житі, ніж на фронті. Про це він розповів в інтерв'ю опублікованому 5 червня виданням TaблоID.

Зокрема, режисер наголосив, що має військовий квиток і бронь на період проєктів державного рівня. Однак зараз, Герман Нєонов не задіяний в жодному з проєктів, тому, відповідно, у нього немає броні. Режисер наголосив, що він законослухняний громадянин, тому всі його дані у військкоматі в порядку.

Крім цього, Нєонов наголосив, що вважає себе кориснішим у цивільному світі, ніж, якщо його мобілізують в армію. Однак, якщо доведеться, то він готовий піти на фронт. Він також наголосив, що ховатися, чи тікати від армії, чи ТЦК не буде.

"Не впевнений, що зможу принести війську велику користь, я – людина, яка не знає, де право й ліво. Мені здається, що я більше приношу користі у формуванні культурного іміджу країни й у податковому плані", — відповів режисер.

Також режисер наголосив, що він дуже хвороблива людина. Зокрема, Герман Нєонов наголосив, що має проблеми із зором, у дитинстві страждав на епілепсію, а також має проблеми з орієнтуванням.

Нєнов додав, що мав можливість виїхати з Україну вже після 24 лютого 2022 року. Однак, він не зробив цього і не планує. Він наголосив, що любить Україну.

Варто відзначити, що Герман Нєонов працював концертним директором на "Євробаченні" у 2023 році, а також є постановником шоу для багатьох українських артисток, включно з Олею Поляковою і Настею Каменських. Крім цього, на Євробаченні 2024, режисер ставив номер для представниці Люксембургу.

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