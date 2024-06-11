46-летняя Летиция Каста в платье макси посетила модный круиз Jacquemus на Капри (фото)
Летиция Каста — ветеран в модельном бизнесе. Топ-модель продемонстрировала стройную фигуру на звездном мероприятии французского модельера.
Французская супермодель и актриса Летиция Каста выглядела сенсационно, когда в понедельник, 10 июня, посетила круиз модного дизайнера одежды Симона Порт Жакмюса на Капри, Италия, сообщает Daily Mail.
46-летняя звезда подиумов появилась на мероприятии в приталенном черном платье-макси на тонких бретельках с глубоким декольте. Летиция дополнила образ солнцезащитными очками и серебряными балетками. Знаменитость уложила волосы в стильные волнами и наложила на лицо очень тонкий макияж.
Она продемонстрировала свою невероятную фигуру в элегантном наряде, позируя для фотографий на роскошной яхте.
Карьера и личная жизнь
Летиция Мари Лор Каста — французская топ-модель и актриса, родилась 11 мая 1978 года в Понт-Одеме, Нормандия. Красавица начала свою карьеру в модельном бизнесе, когда ей было всего 15 лет. Через несколько лет, благодаря своей красоте, ей удалось стать одной из ведущих моделей мира.
За долгие годы работы она появилась более чем на 100 обложках модных журналов. В 1998 году Касту признали "самой горячей женщиной в мире". Она также является бывшим "ангелом" Victoria's Secret.
Карьера Летиции изменилась, когда в 23 года у нее родился первый ребенок, и она плавно перешла от модели к актрисе, снимаясь во французских фильмах и сериалах. Ее прорывом в кино стала роль Брижит Бардо в фильме "Генсбур. Любовь хулигана", 2010 год.
У нее есть 23-летняя дочь Сатин от известного фотографа Стефана Седнауи, а также 21-летняя Афина и 18-летний сын Орландо от ее бывшего жениха, итальянского актера Стефано Аккорси. В июне 2017 года она вышла замуж за 40-летнего актера Луи Гарреля после двух лет отношений. В 2021 году у них родится сын Азель.
Ранее, Фокус писал о том, что супруги Летиция Каста и Луи Гаррель появились на обложке GQ France.