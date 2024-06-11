46-летняя Летиция Каста в платье макси посетила модный круиз Jacquemus на Капри (фото)

Летиция Каста — ветеран в модельном бизнесе. Топ-модель продемонстрировала стройную фигуру на звездном мероприятии французского модельера.

Французская супермодель и актриса Летиция Каста выглядела сенсационно, когда в понедельник, 10 июня, посетила круиз модного дизайнера одежды Симона Порт Жакмюса на Капри, Италия, сообщает Daily Mail.

46-летняя звезда подиумов появилась на мероприятии в приталенном черном платье-макси на тонких бретельках с глубоким декольте. Летиция дополнила образ солнцезащитными очками и серебряными балетками. Знаменитость уложила волосы в стильные волнами и наложила на лицо очень тонкий макияж.

Она продемонстрировала свою невероятную фигуру в элегантном наряде, позируя для фотографий на роскошной яхте.

Модель Летиция Каста Фото: Getty Images

Карьера и личная жизнь

Летиция Мари Лор Каста — французская топ-модель и актриса, родилась 11 мая 1978 года в Понт-Одеме, Нормандия. Красавица начала свою карьеру в модельном бизнесе, когда ей было всего 15 лет. Через несколько лет, благодаря своей красоте, ей удалось стать одной из ведущих моделей мира.

Летиция Каста Фото: Википедия

За долгие годы работы она появилась более чем на 100 обложках модных журналов. В 1998 году Касту признали "самой горячей женщиной в мире". Она также является бывшим "ангелом" Victoria's Secret.

Карьера Летиции изменилась, когда в 23 года у нее родился первый ребенок, и она плавно перешла от модели к актрисе, снимаясь во французских фильмах и сериалах. Ее прорывом в кино стала роль Брижит Бардо в фильме "Генсбур. Любовь хулигана", 2010 год.

У нее есть 23-летняя дочь Сатин от известного фотографа Стефана Седнауи, а также 21-летняя Афина и 18-летний сын Орландо от ее бывшего жениха, итальянского актера Стефано Аккорси. В июне 2017 года она вышла замуж за 40-летнего актера Луи Гарреля после двух лет отношений. В 2021 году у них родится сын Азель.

Ранее, Фокус писал о том, что супруги Летиция Каста и Луи Гаррель появились на обложке GQ France.