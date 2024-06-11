46-річна Летиція Каста в сукні максі відвідала модний круїз Jacquemus на Капрі (фото)

Летиція Каста — ветеран у модельному бізнесі. Топмодель продемонструвала струнку фігуру на зірковому заході французького модельєра.

Французька супермодель і актриса Летиція Каста мала сенсаційний вигляд, коли в понеділок, 10 червня, відвідала круїз модного дизайнера одягу Симона Порт Жакмюса на Капрі, Італія, повідомляє Daily Mail.

46-річна зірка подіумів з'явилася на заході в приталеній чорній сукні-максі на тонких бретельках з глибоким декольте. Летиція доповнила образ сонцезахисними окулярами та срібними балетками. Знаменитість уклала волосся в стильні хвилі та наклала на обличчя дуже тонкий макіяж.

Вона продемонструвала свою неймовірну фігуру в елегантному вбранні, позуючи для фотографій на розкішній яхті.

Модель Летиція Каста Фото: Getty Images

Кар'єра та особисте життя

Летиція Марі Лор Каста — французька топмодель і актриса, народилася 11 травня 1978 року в Понт-Одемі, Нормандія. Красуня почала свою кар'єру в модельному бізнесі, коли їй було всього 15 років. Через кілька років, завдяки своїй красі, їй вдалося стати однією з провідних моделей світу.

Летиція Каста Фото: Вiкiпедiя

За довгі роки роботи вона з'явилася більш ніж на 100 обкладинках модних журналів. У 1998 році Касту визнали "найгарячішою жінкою у світі". Вона також є колишнім "ангелом" Victoria's Secret.

Кар'єра Летиції змінилася, коли у 23 роки у неї народилася перша дитина, і вона плавно перейшла від моделі до актриси, знімаючись у французьких фільмах і серіалах. Її проривом у кіно стала роль Бріжит Бардо у фільмі "Генсбур. Любов хулігана", 2010 рік.

У неї є 23-річна дочка Сатін від відомого фотографа Стефана Седнауї, а також 21-річна Афіна і 18-річний син Орландо від її колишнього нареченого, італійського актора Стефано Аккорсі. У червні 2017 року вона вийшла заміж за 40-річного актора Луї Гарреля після двох років стосунків. У 2021 році в них народиться син Азель.

Раніше, Фокус писав про те, що подружжя Летиція Каста і Луї Гаррель з'явилися на обкладинці GQ France.