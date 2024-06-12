Кевин Спейси расплакался на ток-шоу и признался, что он на грани банкротства (видео)

После обвинений в сексуальных домогательствах карьера одного из самых успешных актеров Голливуда пошла под откос.

64-летний американский актер Кевин Спейси, двукратный лауреат премии "Оскар" оказался на грани банкротства после того, как его дом в Балтиморе выставили на аукцион. Актер расплакался, беседуя в эфире программы Пирса Моргана, признавшись, что у него совершенно не осталось денег после того, как он потратил миллионы долларов на судебные издержки в громком деле о сексуальном насилии.

Когда ведущий поинтересовался, где сейчас живет актер, тот ответил:

"Итак, ответ на этот вопрос таков: я не совсем уверен, где я буду жить сейчас, но я был в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать там "Карточный домик"".

Спейси дважды удалось избежать банкротства после первых обвинений в сексуальных домогательствах, которые против него выдвинули в 2017 году.

Стриминговая платформа Netflix уволила Кевина после того, как его обвинили в растлении актера Энтони Рэппа, когда ему было 14, а Спейси — 26. В 2021 году судья обязал его выплатить почти $31 миллион сервису, снявшему популярный сериал "Карточный домик". Но в феврале он договорился с Media Rights Capital (MRC) о выплате всего одного миллиона долларов.

Сейчас, по признанию знаменитости, у него практически нет денег, и на нем висят миллионные долги.

"Я все еще имею много юридических счетов, которые я не в состоянии оплатить", – объяснил он.

Спейси был одним из самых узнаваемых лиц в Голливуде, пока не столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. В июле прошлого года он предстал перед судом Королевского суда Саутварка по девяти обвинениям в сексуальных преступлениях по делу, где фигурировали четверо мужчин. Он категорически отверг их претензии, и присяжные сняли с него все обвинения.

Спейси получил две премии "Оскар" как лучший актер второго плана в фильме "Обычные подозреваемые" в 1996 году и лучший актер в 2000 году в фильме "Красота по-американски", что также принесло ему премию Bafta за главную мужскую роль.

Ранее Фокус писал, что опальный Кевин Спейси записал ролик с откровениями.