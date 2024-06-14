Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили в эконом-классе самолета на рейсе в Японию (видео)

Пассажиры рейса были немало удивлены, увидев знаменитую пару. Однако те никак не отреагировали на повышенное внимание: Канье спал, а Бьянка смотрела в телефон.

47-летний американский рэпер Канье Уэст – человек далеко не бедный, несмотря на все его тяжбы и скандалы. Однако, как оказалось, считать деньги музыкант умеет и не тратит их без особой нужды. Артиста и его жену, 29-летнюю жену Бьянку Цензори заметили в эконом-классе самолета, который направлялся в Японию. Соответствующее видео в соцсети опубликовал один из пользователей.

В кадре – супруги. Канье уснул в кресле. На нем – белый халат с надписью "Ye", белая футболка, такого же цвета широкие штаны и белая обувь. Бьянка сидела рядом у окна в бесформенном балахоне, который закрывал ее тело с ног до головы. Она ни на кого обращала внимания и смотрела в экран своего смартфона.

"Не ожидал увидеть Канье, когда вышел из уборной, если не сказать больше #fyp #fypシ゚viral #kanyewest #biancacensori", – говорится в подписи.

За последнюю неделю пара совершила серьезные перелеты. Сначала они прибыли из США во Флоренцию (Италия), а уже оттуда отправились в Японию. В Токио их сфотографировали в торговом центре, где Бьянка снова разгуливала в привычных для нее откровенных образах. Раскованность американки в одежде все же смутила продавцов магазинов, которые были смущены тем, что девушка разгуливала в прозрачном боди без бюстгальтера и в трусах.

Тем временем у Канье сейчас – непростой период. Недавно его бывшая ассистентка Лорен Пишотта обвинила его в сексуальных домогательствах, незаконном увольнении и нарушении трудового контракта. В иске Лорен также утверждала, что и Уэст, и Цензори хвастались, что устроили оргию из пяти человек во время одного из многих телефонных звонков откровенно сексуального характера.

Уэст заявил, что ее слова – это клевета, а уволили ее якобы из-за "похотливого и распутного" поведения. Он пригрозил подать встречный иск и потребовать $4 миллиона в качестве компенсации.

Он также опроверг ее претензии, назвав их "безосновательными" и обвинив ее в "шантаже и вымогательстве".

Ранее Фокус писал, что эксперт по языку тела объяснила, почему Бьянка Цензори ходит с подушкой.