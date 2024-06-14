Кума Константина Меладзе рассказала, что продюсер в первые дни войны находился в Украине (видео)

Константин Меладзе застал начало войны в Украине. Такими деталями поделилась его кума Евгения Власова.

Кума Константина Меладзе, который имеет грузинское происхождение, Евгения Власова рассказала, что в первый день войны в Украине (24 февраля 2022 года) продюсер находился на территории Украины. Подробностями она поделилась в программе "33 вопросах от Люкс ФМ".

В частности, Власова призналась, что поддерживает дружеские отношения с Константином Меладзе и то, что периодически они созваниваются и переписываются. Также певица рассказала, что в первый день полномасштабного вторжения на территорию Украины именно продюсер помог ей вместе с дочкой покинуть Украину. Сам же продюсер, уточнила Власова, также находился в Украине.

На вопрос ведущего Евгения Фешака, что говорил Константин Меладзе о войне в Украине, Власова ответила, что ничего, поскольку он был так же как и весь мир озадачен.

Стоит отметить, что продюсер несмотря на то, что жил и работал длительное время в Украине, а также был женат на певице украинского происхождения Вере Брежневой, никоим образом не высказался о войне в Украине. Константин Меладзе публично не принял сторону ни одной из стран, однако все же уехал из России в Италию.

Зато его брат Валерий Меладзе, сначала выступил против войны в Украине, но через некоторое время изменил свое мнение и просто начал молчать. Сейчас Валерий продолжает выступать в России.

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