Кума Костянтина Меладзе розповіла, що продюсер у перші дні війни перебував в Україні (відео)

Костянтин Меладзе застав початок війни в Україні. Такими деталями поділилася його кума Євгенія Власова.

Кума Костянтина Меладзе, який має грузинське походження, Євгенія Власова розповіла, що у перший день війни в Україні (24 лютого 2022 року) продюсер перебував на території України. Подробицями вона поділилася у програмі "33 запитання від Люкс ФМ".

Зокрема, Власова зізналася, що підтримує дружні стосунки з Костянтином Меладзе і те, що періодично вони зідзвонюються та переписуються. Також співачка розповіла, що у перший день повномасштабного вторгнення на територію України саме продюсер допоміг їй разом з донькою покинути Україну. Сам же продюсер, уточнила Власова, також знаходився в Україні.

На запитання ведучого Євгена Фешака, що говорив Костянтин Меладзе про війну в Україні, Власова відповіла, що нічого, оскільки він був так само як і весь світ спантеличений.

Варто зазначити, що продюсер попри те, що жив і працював тривалий час в Україні, а також був одружений на співачці українського походження Вірі Брежнєвій, жодним чином не висловився про війну в Україні. Костянтин Меладзе публічно не прийняв сторону жодної з країн, однак все ж виїхав з Росії до Італії.

Натомість його брат Валерій Меладзе, спочатку виступив проти війни в Україні, але через деякий час змінив свою думку і просто почав мовчати. Зараз Валерій продовжує виступати в Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Костянтин Меладзе продає своє майно в Криму. Який вигляд має вілла композитора за 86 мільйонів гривень.

Крім цього, Фокус писав, що ексдружина Валерія Меладзе показала фото новонародженого онука.