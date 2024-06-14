Минимум калорий. Диетологи назвали 3 летних фрукта, от которых вы не поправитесь

Летом мы любим есть свежие фрукты и ягоды, но будьте осторожны, не все из них одинаково полезны для вашей фигуры, особенно если вы хотите похудеть. Узнайте, какие виды фруктов помогут поддерживать стройную фигуру.

Лето — идеальное время для того, чтобы привести фигуру в порядок и похудеть, так как изобилие сезонных фруктов и овощей способствует этому процессу. Откройте для себя три летних фрукта, в которых особенно мало калорий, но много питательных веществ. Эти фрукты идеально подойдут для перекуса и не только утолят тягу к сладкому, но и принесут массу пользы для организма. Об этом пишет Fit For Fun.

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Эти три фрукта универсальны: они не только имеют прекрасный вкус, но и поддерживают ваше здоровье благодаря своим питательным веществам. По мнению экспертов по питанию, они идеально подходят для снабжения организма важными витаминами, не нарушая при этом баланс калорий.

Эти три фрукта вы можете есть на перекус без колебаний, так как они содержат минимальное количество калорий и не помешают вам эффективно сбрасывать вес.

Клубника

Фото: Pixabay

Клубника содержит всего 32 калории на 100 граммов и является звездой среди низкокалорийных фруктов. Они не только богаты витамином С, но и идеально подходят для утоления чувства голода между приемами пищи.

Сезон клубники достаточно короткий, поэтому успейте вдоволь насладиться этой ягодой и запастись полезными витаминами. В другое время можно использовать замороженные ягоды, они также полезны, как и свежие.

Папайя

Фото: Freepik

Следом за клубникой следует папайя с калорийностью 32 калории и представляет собой экзотическое лакомство, которое благодаря своим ферментам способствует пищеварению и обеспечивает сияющую кожу.

Помимо того, что папайя утолит чувство голода и даст вам сытость на длительное время, вы получите бонус в виде чистой здорово кожи.

Малина

Фото: Pexels

Не обращайте внимания на их размер, так как малина, содержащая всего 34 калории, содержит большое количество клетчатки и антиоксидантов.

Включите эти фрукты и ягоды в свой ежедневный рацион и наслаждайтесь их сладостью без угрызений совести. Летом, в сезон овощей и фруктов, важно по максимуму разнообразить свое питания, чтобы получить все необходимые нутриенты и укрепить иммунитет.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.