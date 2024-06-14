Мінімум калорій. Дієтологи назвали 3 літніх фрукта, від яких не можна погладшати

Влітку ми любимо їсти свіжі фрукти та ягоди, але будьте обережні, не всі з них однаково корисні для вашої фігури, особливо якщо ви хочете схуднути. Дізнайтеся, які види фруктів допоможуть підтримувати струнку фігуру.

Літо — ідеальний час для того, щоб привести фігуру до ладу і схуднути, оскільки достаток сезонних фруктів та овочів сприяє цьому процесу. Відкрийте для себе три літніх фрукти, в яких особливо мало калорій, але багато поживних речовин. Ці фрукти ідеально підійдуть для перекусу і не тільки вгамують тягу до солодкого, а й принесуть масу користі для організму. Про це пише Fit For Fun.

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Ці три фрукти універсальні: вони не тільки мають прекрасний смак, а й підтримують ваше здоров'я завдяки своїм поживним речовинам. На думку експертів з харчування, вони ідеально підходять для постачання організму важливими вітамінами, не порушуючи водночас баланс калорій.

Ці три фрукти ви можете їсти на перекус без вагань, оскільки вони містять мінімальну кількість калорій і не завадять вам ефективно скидати вагу.

Полуниця

Фото: Pixabay

Полуниці містять лише 32 калорії на 100 грамів і є зіркою серед низькокалорійних фруктів. Вони не тільки багаті на вітамін С, а й ідеально підходять для вгамування почуття голоду між прийомами їжі.

Сезон полуниці досить короткий, тому встигніть вдосталь насолодитися цією ягодою та запастися корисними вітамінами. В інший час можна використовувати заморожені ягоди, вони також корисні, як і свіжі.

Папайя

Фото: Freepik

Слідом за полуницею слідує папайя з калорійністю 32 калорії, що являє собою екзотичні ласощі, які завдяки своїм ферментам сприяють травленню та забезпечують сяючу шкіру.

Крім того, що папайя вгамує відчуття голоду і дасть вам ситість на тривалий час, ви отримаєте бонус у вигляді чистої здорової шкіри.

Малина

Фото: Pexels

Не звертайте уваги на їхній розмір, адже малина, яка містить лише 34 калорії, містить велику кількість клітковини й антиоксидантів.

Включіть ці фрукти та ягоди у свій щоденний раціон і насолоджуйтеся їхньою солодкістю без докорів сумління. Влітку, в сезон овочів і фруктів, важливо по максимуму урізноманітнити своє харчування, щоб отримати всі необхідні нутрієнти і зміцнити імунітет.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.