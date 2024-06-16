Звезда "Властелина колец" в футболке с трезубцем посетил кинофестиваль в Черновцах

Вигго Мортенсен презентовал свой новый фильм "Мертвые не причиняют боли", в котором изображена жизнь женщин, которые ждут своих мужей с войны.

Американский актер, который наиболее известен своей ролью Арагорна в кинотрилогии "Властелин колец", и трижды номинант на кинопремию Оскар Вигго Мортенсен приехал в Украину. Он стал почетным гостем фестиваля "Миколайчук OPEN" в Черновцах. Об этом пишет "TrueUA" в воскресенье, 16 июня.

Известно, что Мортенсен прибыл на мероприятие по собственной инициативе в рамках тура по Европе с показом нового фильма "Мертвые не причиняют боли".

На фестивале в Черновцах состоялся показ ленты, в которой голливудский актер сыграл не только главную роль, но и стал ее режиссером, сценаристом и композитором. В фильме рассказывается о судьбе женщин, которые ждут своих мужей, братьев, сыновей с войны.

Мортенсен заявил, что планирует вернуться в Украину уже в ближайшее время. Актер отметил, что украинцы являются "независимой нацией, и такой должна оставаться".

"Это большая честь быть здесь и делиться нашей историей со всеми вами... Я очень горжусь тем, что сейчас в Украине. Это — независимая нация, она должна такой оставаться. Несмотря на некоторых людей, которые сомневаются, или имеют некоторые политические расчеты, как в стране, где я родился, так и в других странах — я хочу вас заверить: абсолютное большинство людей стоит за вас. Слава Украине!", — сказал звезда Голливуда.

Напомним, 4 марта Вигго Мортенсен надел футболку с украинским трезубцем на презентации своего фильма в Глазго.

21 мая в Киев приезжал американский актер Миша Коллинз, который является амбассадором фандрейзинговой платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование".