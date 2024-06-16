Зірка "Володаря перснів" у футболці з тризубом відвідав кінофестиваль у Чернівцях

Вігго Мортенсен презентував свій новий фільм "Мертві не завдають болю", у якому зображено життя жінок, які чекають на своїх чоловіків з війни.

Американський актор, який найбільш відомий своєю роллю Араґорна в кінотрилогії "Володар перснів", і тричі номінант на кінопремію Оскар Вігго Мортенсен приїхав в Україну. Він став почесним гостем фестивалю "Миколайчук OPEN" у Чернівцях. Про це пише "TrueUA" у неділю, 16 червня.

Відомо, що Мортенсен прибув на захід за власною ініціативою в межах туру Європою з показом нового фільму "Мертві не завдають болю".

На фестивалі в Чернівцях відбувся показ стрічки, у якій голлівудський актор зіграв не лише головну роль, а й став її режисером, сценаристом та композитором. У фільмі розповідається про долю жінок, які чекають на своїх чоловіків, братів, синів із війни.

Мортенсен заявив, що планує повернутися в Україну вже найближчим часом. Актор зазначив, що українці є "незалежною нацією, і такою має залишатися".

"Це велика честь бути тут і ділитися нашою історією з усіма вами… Я дуже пишаюся тим, що зараз в Україні. Це — незалежна нація, вона має такою залишатися. Попри деяких людей, які сумніваються, або мають деякі політичні розрахунки, як у країні, де я народився, так і в інших країнах — я хочу вас запевнити: абсолютна більшість людей стоїть за вас. Слава Україні!", — сказав зірка Голлівуду.

Нагадаємо, 4 березня Вігго Мортенсен одягнув футболку з українським тризубом на презентації свого фільму у Глазго.

21 травня до Києва приїжджав американський актор Міша Колінз, який є амбасадором фандрейзингової платформи United24 у напрямі "Гуманітарне розмінування".