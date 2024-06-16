Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи написали трогательное послание своему отцу (фото)

Будущий король Великобритании и его жена Кейт Миддлтон воспитывают трех наследников. Накануне семья в полном составе появилась на Trooping the Color.

В воскресенье, 16 июня, в Великобритании, как и во многих странах мира, в том числе и в Укране, отмечают День отца. Дети принца Уильма и Кейт Миддлтон поздравили своего любящего папу с праздником, сообщает Hello.

На новой семейной фотографии, опубликованной Кенсингтонским дворцом, принц Уэльский позирует рядом с 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и шестилетним принцем Луи.

На милом портрете, сделанном принцессой Кейт в Норфолке в прошлом месяце, Уильям и его дети любуются береговой линией Норфолка, обнявшись друг с другом. Уильям был одет в шорты цвета хаки и темно-синий свитшот. Джордж и Луи нарядились в синие футболки, а принцесса Шарлотта — в голубую кофту. Для прогулки дети, как и их отец, выбрали удобные шорты.Рядом с фотографией было послание от принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи: "Мы любим тебя, папа. С Днем отца, G, C & L".

Принц Уэльский в праздник также поделился архивным снимком, на котором он играет мячом со своим отцом, королем Чарльзом ІІІ. Фотография двухлетнего Уильяма и короля Чарльза вместе в саду Кенсингтонского дворца была сделана 12 июня 1984 года. "С Днем отца, папа", — лаконично поздравил с праздником своего отца принц Уильям.

Напомним, 21 апреля принц Уильям раскрыл любимое блюдо своих детей.

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