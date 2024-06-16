Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї написали зворушливе послання своєму батькові (фото)

Майбутній король Великої Британії та його дружина Кейт Міддлтон виховують трьох спадкоємців. Напередодні сім'я в повному складі з'явилася на Trooping the Color.

У неділю, 16 червня, у Великій Британії, як і в багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, відзначають День батька. Діти принца Вільма і Кейт Міддлтон привітали свого люблячого тата зі святом, повідомляє Hello.

На новій сімейній світлині, опублікованій Кенсингтонським палацом, принц Уельський позує поруч із 10-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою і шестирічним принцом Луї.

На милому портреті, зробленому принцесою Кейт у Норфолку минулого місяця, Вільям і його діти милуються береговою лінією Норфолка, обійнявшись один з одним. Вільям був одягнений у шорти кольору хакі і темно-синій світшот. Джордж і Луї вбралися в сині футболки, а принцеса Шарлотта — в блакитну кофту. Для прогулянки діти, як і їхній батько, вибрали зручні шорти. Поруч із фотографією було послання від принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї: "Ми любимо тебе, тату. З Днем батька, G, C & L".

Принц Уельський у свято також поділився архівним знімком, на якому він грає м'ячем зі своїм батьком, королем Чарльзом ІІІ. Фотографію дворічного Вільяма і короля Чарльза разом у саду Кенсингтонського палацу було зроблено 12 червня 1984 року. "З Днем батька, тату", — лаконічно привітав зі святом свого батька принц Вільям.

Нагадаємо, 21 квітня принц Вільям розкрив улюблену страву своїх дітей.

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