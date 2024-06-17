В семье Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц случилось горе (фото)
За месяц до этого ушла из жизни бабушка американской актрисы. Теперь Никола снова пережила потерю.
Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельц объявили о трагической смерти домашнего любимца чихуахуа Налы. Об этом супруги рассказали в Instagram.
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм поделился эмоциональной данью памяти домашнему любимцу, а затем его жена сказала, что "жизнь не могла быть хуже" на фоне ее горя после смерти бабушки Банни за месяц до этого.
Никола объяснила, как Нала, которую она взяла из приюта, тяжело дышала, и ее пришлось срочно повезти собачку к ветеринарам, где она умерла.
"Это был самый тяжелый месяц в моей жизни. Я даже не могу найти слов, чтобы описать свое разбитое сердце на многих уровнях. У Налы была гипервентиляция, и она не могла отдышаться", — рассказала жена Бруклина Бекхэма, показав архивные кадры с Налой.
"Она была моей прекрасной королевой и оставалась рядом со мной 9 лет во всем", — призналась актриса.
Никола добавила, что очень скучает по домашнему любимцу и хотела бы снова взять ее на руки.
"Ты была самой милой девочкой, и мы всегда будем думать о тебе. Мы знаем, что ты смотришь и лаешь на нас. Мы очень тебя любим и скучаем по тебе", — написала Пельтц.
Пара, которая поженилась в апреле 2022 года, также имеет белого щенка по имени Лэмб после потери собаки Беара в августе 2023 года.
Напомним, умерла бабушка Николы Пельтц.
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