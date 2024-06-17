В семье Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц случилось горе (фото)

За месяц до этого ушла из жизни бабушка американской актрисы. Теперь Никола снова пережила потерю.

Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельц объявили о трагической смерти домашнего любимца чихуахуа Налы. Об этом супруги рассказали в Instagram.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм поделился эмоциональной данью памяти домашнему любимцу, а затем его жена сказала, что "жизнь не могла быть хуже" на фоне ее горя после смерти бабушки Банни за месяц до этого.

Бруклин Бекхэм с домашними любимцами

Никола объяснила, как Нала, которую она взяла из приюта, тяжело дышала, и ее пришлось срочно повезти собачку к ветеринарам, где она умерла.

"Это был самый тяжелый месяц в моей жизни. Я даже не могу найти слов, чтобы описать свое разбитое сердце на многих уровнях. У Налы была гипервентиляция, и она не могла отдышаться", — рассказала жена Бруклина Бекхэма, показав архивные кадры с Налой.

Никола Пельтц

"Она была моей прекрасной королевой и оставалась рядом со мной 9 лет во всем", — призналась актриса.

Никола добавила, что очень скучает по домашнему любимцу и хотела бы снова взять ее на руки.

"Ты была самой милой девочкой, и мы всегда будем думать о тебе. Мы знаем, что ты смотришь и лаешь на нас. Мы очень тебя любим и скучаем по тебе", — написала Пельтц.

Пара, которая поженилась в апреле 2022 года, также имеет белого щенка по имени Лэмб после потери собаки Беара в августе 2023 года.

Напомним, умерла бабушка Николы Пельтц.

Также Фокус писал о планах Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц на детей.