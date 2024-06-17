У родині Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц сталося горе (фото)

За місяць до цього пішла з життя бабуся американської акторки. Тепер Нікола знову пережила втрату.

Бруклін Бекхем і його дружина Нікола Пельц оголосили про трагічну смерть улюбленого домашнього улюбленця чихуахуа Нали. Про це подружжя розповіло в Instagram.

Старший син Девіда та Вікторії Бекхем поділився емоційною даниною пам’яті домашньому улюбленцю, а потім його дружина сказала, що "життя не могло бути гіршим" на тлі її горя після смерті покійної бабусі Банні за місяць до цього.

Бруклін Бекхем з домашніми улюбленцями

Нікола пояснила, як Нала, яку вона взяла з притулку, важко дихала, і її довелося терміново повезти песика до ветеринарів, де вона померла.

"Це був найважчий місяць у моєму житті. Я навіть не можу знайти слів, щоб описати своє розбите серце на багатьох рівнях. У Нали була гіпервентиляція, і вона не могла віддихатися", — розповіла дружина Брукліна Бекхема, показавши архівні кадри з Налою.

Нікола Пельтц

"Вона була моєю прекрасною королевою і залишалася поруч зі мною 9 років у всьому", — зізналася акторка.

Нікола додала, що дуже сумує за домашнім улюбленцем та хотіла б знову взяти її на руки.

"Ти була наймилішою дівчинкою, і ми завжди будемо думати про тебе. Ми знаємо, що ти дивишся і гавкаєш на нас. Ми дуже тебе любимо і сумуємо за тобою", — написала Пельтц.

Пара, яка одружилася у квітні 2022 року, також має біле цуценя на ім’я Лемб після втрати собаки Беара в серпні 2023 року.

Нагадаємо, померла бабуся Ніколи Пельтц.

Також Фокус писав про плани Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц на дітей.