Конкурент принца Луи: 3-летний шведский принц Юлиан показал характер (фото)

Юный принц в свои три года демонстрирует детскую непосредственность, и публика от этого без ума.

У младшего сына принца и принцессы Уэльских, шестилетнего Луи, похоже, появился достойный конкурент в умении умилять публику и корчить забавные рожицы. Трехлетний принц Юлиан, сын шведской принцессы Софии и принца Карла Филиппа показал свою детскую непосредственность на открытии детской площадки в Naturum Getterön в Варберге на западном побережье Швеции. Об этом мероприятии с участием монаршей семьи сообщает официальный Instagram-аккаунт королевского дворца.

Одетый в яркий желтый свитер от Ralph Lauren и шорты, шведский принц выбежал на игровую площадку, как только ленточка была разрезана. Родители смотрели на него и подбадривали его аплодисментами, пока он пробовал разные занятия. Проявив себя как любопытный ребенок, а также прирожденный артист, принц Джулиан посмотрел в огромный телескоп и взял в руки микрофон, стоявший на эстраде на игровой площадке.

Когда он широко улыбался, гримасничал и высовывал язык, веселый и слегка дерзкий характер принца Джулиана выходил на первый план. Смотря на выразительную мимику королевского отпрыска, многие поклонники провели аналогии с принцем Луи, который неоднократно отличался тем, что мог на публике показать язык или скорчить гримасу.

На открытии детской площадки принцесса София была одета в белое платье с цветочным принтом и белые кроссовки, а принц Карл Филипп сменил брюки от костюма на повседневные бежевые чиносы и дополнил их белой рубашкой и синим пиджаком.

Супруги выглядели радостными и расслабленными, наблюдая за игрой своего сына и помогая ему ориентироваться, а принцесса София в какой-то момент даже села на песок.

У принцессы Софии и принца Карла Филиппа трое детей: семилетний принц Александр, шестилетний принц Габриэль и трехлетний принц Юлиан. В 2019 году король Карл XVI Густав решил, что сыновья принцессы Софии, а также сыновья сестры принца Карла Филиппа принцессы Мадлен не будут ни иметь титулов Его Королевского Высочества, ни получать средства налогоплательщиков, что предоставит им большую свободу, когда они станут старше.

Ранее Фокус писал, что принцесса Швеции София показала фото с крещения принца Юлиана.