Конкурент принца Луї: 3-річний шведський принц Юліан показав характер (фото)

Юний принц у свої три роки демонструє дитячу безпосередність, і публіка від цього в захваті.

У молодшого сина принца і принцеси Уельських, шестирічного Луї, схоже, з'явився гідний конкурент у вмінні розчулювати публіку і корчити кумедні пики. Трирічний принц Юліан, син шведської принцеси Софії та принца Карла Філіпа, показав свою дитячу безпосередність на відкритті дитячого майданчика в Naturum Getterön у Варберзі на західному узбережжі Швеції. Про цей захід за участю монаршої родини повідомляє офіційний Instagram-акаунт королівського палацу.

Одягнений у яскравий жовтий светр від Ralph Lauren і шорти, шведський принц вибіг на ігровий майданчик, щойно стрічку було розрізано. Батьки дивилися на нього і підбадьорювали його оплесками, поки він пробував різні заняття. Проявивши себе як допитлива дитина, а також природжений артист, принц Джуліан подивився у величезний телескоп і взяв у руки мікрофон, що стояв на естраді на ігровому майданчику.

Коли він широко посміхався, гримасував і висовував язик, веселий і злегка зухвалий характер принца Джуліана виходив на перший план. Дивлячись на виразну міміку королівського сина, багато шанувальників провели аналогії з принцом Луї, який неодноразово вирізнявся тим, що міг на публіці показати язик або скорчити гримасу.

На відкритті дитячого майданчика принцеса Софія була одягнена в білу сукню з квітковим принтом і білі кросівки, а принц Карл Філіп змінив штани від костюма на повсякденні бежеві чіноси і доповнив їх білою сорочкою і синім піджаком.

Подружжя виглядало радісним і розслабленим, спостерігаючи за грою свого сина і допомагаючи йому орієнтуватися, а принцеса Софія в якийсь момент навіть сіла на пісок.

У принцеси Софії та принца Карла Філіпа троє дітей: семирічний принц Олександр, шестирічний принц Габріель і трирічний принц Юліан. 2019 року король Карл XVI Густав вирішив, що сини принцеси Софії, а також сини сестри принца Карла Філіпа принцеси Мадлен не матимуть ані титулів Його Королівської Високості, ані отримуватимуть кошти платників податків, що дасть їм більшу свободу, коли вони стануть старшими.

Раніше Фокус писав, що принцеса Швеції Софія показала фото з хрещення принца Юліана.