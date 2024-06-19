Сплошная польза: 6 удивительных свойств вишни для красоты и здоровья

Лето — идеальное время для того, чтобы насытить свой организм полезными веществами из сезонных овощей и фруктов. Эксперты по питанию рассказали о пользе вишни для здоровья.

Летом важно употреблять сезонные продукты, так как они содержат необходимые витамины и минералы для слаженной работы нашего организма. Вишня — отличный источник витамина С, кальция, железа, магния и калия, — говорит диетолог Джессика Айзекс. Независимо от того, какой сорт вишни вы предпочитаете, она окажет удивительное влияние на ваш организм и поможет предотвратить некоторые проблемы со здоровьем. О том, чем именно вишня полезна для здоровья, пишет Prevention.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Вишня улучшает сон

Фото: Pixabay

Если вы ищете натуральное средство от бессонницы, то исследования показывают, что терпкий вишневый сок или экстракт вишни могут помочь вам легче заснуть и спокойнее спать ночью. Ученый-диетолог Стефани Нельсон, MS, RD говорит, что это связано с тем, что вишневый сок может повлиять на уровень триптофана, серотонина и мелатонина — основных гормонов, управляющих сном.

Помогает бороться с воспалениями

Если вы ищете растительную пищу, которая борется с воспалениями, внимание на миску вишни на столе. Исследования показывают, что употребление вишни может снизить биомаркеры воспаления в организме и помочь предотвратить хронические воспалительные заболевания, такие как диабет, артрит, рак и болезни сердца. Айзекс добавляет, что антоцианы тесно связаны с более низким уровнем воспаления.

Кроме того, вишня содержит полифенолы — соединения, обнаруженные в растениях и обладающие антиоксидантным действием. Это может защитить клетки от повреждений и замедлить воспалительный процесс.

Вишня помогает сохранить здоровье сердца

Фото: Freepik

Нельсон объясняет, что болезни сердца вызваны затвердеванием бляшек в артериях, образующихся в результате воспалительного процесса. Поскольку вишня может уменьшить воспаление, она может замедлить образование зубного налета и предотвратить сердечные заболевания. Доктор медицинских наук Келли Притчетт добавляет, что, поскольку вишня богата калием, она также может снизить высокое кровяное давление.

Кроме того, вишня — один из многих продуктов помогающих снизить высокий уровень холестерина. Исследования показывают, что продукты с высоким содержанием антоцианов повышают уровень хорошего холестерина и снижают уровень плохого.

Помогает похудеть

Вишня является надежным источником клетчатки в вашем рационе. Это может быть особенно полезно для тех, кто хочет похудеть, потому что продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты и овощи, помогаю вам быстрее насытиться.

Притчетт отмечает, что вишня является продуктом с низким гликемическим индексом, а это означает, что она может помочь контролировать уровень сахара в крови благодаря высокому содержанию клетчатки. В целом это может способствовать эффективному снижению веса.

Улучшает здоровье кожи

Фото: Freepik

Если клетчатки недостаточно, в вишне очень много витамина С, который необходим для выработки коллагена. Порция вишни может обеспечить 10 мг этого витамина, а это около 11% вашей ежедневной потребности в витамине С.

Поддерживает здоровье мозга

Исследования также показывают, что терпкая вишня и вишневый сок содержат антиоксиданты и полифенолы, которые могут оказывать защитное воздействие на клетки мозга. Притчетт отмечает, что антоцианы, присутствующие в вишне, могут помочь улучшить функции мозга и зрения, а также улучшить память и когнитивные способности у взрослых.

Напомним, 7 фруктов которые сделают живот плоским.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи назвали 3 летних фрукта, от которых вы не поправитесь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.