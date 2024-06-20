Дакота Джонсон показала, как носить брючный костюм летом 2024 (фото)
Знаменитость сделала акцент на светлых оттенках. Она активно рекламирует свой новый фильм "Папочка".
34-летняя американская актриса Дакота Джонсон продемонстрировала стильный белый костюм. Об этом пишет Daily Mail.
Накануне дочь Мелани Гриффит прибыла в студию Jimmy Kimmel Live в Лос-Анджелесе. Звезда фильма "50 оттенков серого" надела длинный белый пиджак и топ со свободными брюками в тон. К образу Дакота добавила светлые туфли на каблуках.
Свои длинные каштановые волосы актриса уложила мягкими волнами и дополнила аутфит солнцезащитными очками, ожерельем, кольцами и черной сумочкой.
Дакота появилась в прямом эфире Джимми Киммела на фоне продвижения своего нового фильма "Папочка".
Дакота играет в новой картине вместе с Шоном Пенном.
Daddio ("Папочка") — американский драматический фильм 2024 года, написанный и снятый режиссером Кристи Холл в ее полнометражном режиссерском дебюте. В главных ролях Дакота Джонсон и Шон Пенн.
По сюжету, героиня Дакоты прибыла в аэропорт имени Джона Кеннеди, вернувшись на такси в свою квартиру на Манхэттене. Во время поездки она и водитель по имени Кларк (Шон Пенн) неожиданно начинают откровенно разговаривать на множество интимных тем, включая их прошлые и настоящие отношения, власть и сексуальное равноправие, жизненные потери и уязвимость.
Напомним, смотрит ли Дакота Джонсон свои фильмы.
Также Фокус писал о планах на свадьбу Дакоты Джонсон и Криса Мартина.