Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Дакота Джонсон показала, как носить брючный костюм летом 2024 (фото)

Дакота Джонсон, Дакота Джонсон стиль, брючный костюм, трендовые костюмы на лето 2024, папа фильм
Фото: Getty Images | Дакота Джонсон

Знаменитость сделала акцент на светлых оттенках. Она активно рекламирует свой новый фильм "Папочка".

34-летняя американская актриса Дакота Джонсон продемонстрировала стильный белый костюм. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне дочь Мелани Гриффит прибыла в студию Jimmy Kimmel Live в Лос-Анджелесе. Звезда фильма "50 оттенков серого" надела длинный белый пиджак и топ со свободными брюками в тон. К образу Дакота добавила светлые туфли на каблуках.

Свои длинные каштановые волосы актриса уложила мягкими волнами и дополнила аутфит солнцезащитными очками, ожерельем, кольцами и черной сумочкой.

Дакота Джонсон Fullscreen
Дакота Джонсон
Фото: Getty Images

Дакота появилась в прямом эфире Джимми Киммела на фоне продвижения своего нового фильма "Папочка".

Дакота Джонсон

Дакота играет в новой картине вместе с Шоном Пенном.

Daddio ("Папочка") — американский драматический фильм 2024 года, написанный и снятый режиссером Кристи Холл в ее полнометражном режиссерском дебюте. В главных ролях Дакота Джонсон и Шон Пенн.

По сюжету, героиня Дакоты прибыла в аэропорт имени Джона Кеннеди, вернувшись на такси в свою квартиру на Манхэттене. Во время поездки она и водитель по имени Кларк (Шон Пенн) неожиданно начинают откровенно разговаривать на множество интимных тем, включая их прошлые и настоящие отношения, власть и сексуальное равноправие, жизненные потери и уязвимость.

Трейлер фильма "Папочка"

Напомним, смотрит ли Дакота Джонсон свои фильмы.

Также Фокус писал о планах на свадьбу Дакоты Джонсон и Криса Мартина.