Дакота Джонсон показала, як носити штанний костюм влітку 2024 (фото)

Знаменитість зробила акцент на світлих відтінках. Вона активно рекламує свій новий фільм "Татко".

34-річна американська акторка Дакота Джонсон продемонструвала стильний білий костюм. Про це пише Daily Mail.

Напередодні донька Мелані Гріффіт прибула до студії Jimmy Kimmel Live у Лос-Анджелесі. Зірка фільму "50 відтінків сірого" одягла довгий білий піджак та топ з вільними штанами в тон. До образу Дакота додала світлі туфлі на підборах.

Своє довге каштанове волосся акторка уклала м’якими хвилями і доповнила аутфіт сонцезахисними окулярами, намистом, каблучками та чорною сумочкою.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Дакота з'явилася в прямому ефірі Джиммі Кіммела на фоні просування свого нового фільму "Татко".

Дакота Джонсон

Дакота грає в новій картині разом із Шоном Пенном.

Daddio ("Татко") — американський драматичний фільм 2024 року, написаний та знятий режисеркою Крісті Голл у її повнометражному режисерському дебюті. У головних ролях Дакота Джонсон і Шон Пенн.

За сюжетом, героїня Дакоти прибула до аеропорту імені Джона Кеннеді, повернувшись на таксі до своєї квартири на Мангеттені. Під час поїздки вона та водій на ім'я Кларк (Шон Пенн) несподівано починають відверто розмовляти на безліч інтимних тем, включаючи їхні минулі та справжні стосунки, владу та сексуальну рівноправність, життєві втрати та вразливість.

Трейлер фільму "Татко"

Нагадаємо, чи дивиться Дакота Джонсон свої фільми.

Також Фокус писав про плани одружитися Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна.