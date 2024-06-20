Снизит давление и улучшит зрение: 6 полезных свойств рукколы для здоровья

Добавляя ее в салат для вкуса, мы совершенно не задумываемся о том, какую пользу несет листовая зелень. Руккола имеет много преимуществ для здоровья, например, снижает риск развития рака и диабета.

Руккола — это зеленолистный овощ, обладающий многочисленными преимуществами для здоровья. В ней содержатся антиоксиданты, она помогает снизить риск многих хронических заболеваний, таких как рак и диабет. А также укрепить наши кости, поскольку содержит кальций и витамин К. Рукколу можно добавлять в салаты, а также в пасту, пиццу и другие соусы. Из рукколы также можно готовить смузи и соки или положить на бутерброд. О том, чем еще полезна руккола, пишет Health Shots.

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По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, 100 г сырой рукколы содержат 25 ккал, 91,7 г воды и 2,58 г белка. Чем еще полезна руккола?

Снизить кровяное давление

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Одним из самых больших преимуществ рукколы является то, что она богата нитратами, которые могут влиять на кровяное давление. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, высокий уровень нитратов может помочь регулировать и снижать кровяное давление. Помимо этого, она также может улучшить спортивные результаты и уменьшить количество кислорода, необходимого организму при выполнении упражнений.

Снизить риск рака

Руккола имеет острый и горький вкус, а это, в свою очередь, может снизить риск развития рака. Горький вкус обусловлен наличием глюкозинолатов, которые есть во всех крестоцветных овощах. Организм расщепляет его на множество полезных соединений, включая сульфорафан. Исследование, опубликованное в Current Pharmacology Reports, предполагает, что сульфорафан может ингибировать фермент деацетилазу гистонов (HDAC), ответственный за прогрессирование рака.

Улучшить здоровье и плотность костей

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Руккола содержит достаточное количество кальция и витамина К. Витамин К способствует метаболизму костей, а также лучшему усвоению кальция. Одна чашка рукколы содержит 21 мкг витамина К, тогда как наша ежедневная потребность в витамине К составляет 80 мкг. Следовательно, это может помочь предотвратить заболевания костей, такие как остеопороз.

Снизить риск развития диабета

Употребление в пищу овощей семейства крестоцветных, таких как руккола, может снизить риск развития диабета. Исследование, опубликованное в Журнале исследований диабета, утверждает, что зеленые листовые овощи полезны для предотвращения диабета 2 типа.

Способствует здоровью сердца

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Руккола также может сделать ваше сердце более здоровым. Исследование, опубликованное в Журнале Американской кардиологической ассоциации, утверждает, что овощи семейства крестоцветных, такие как руккола, могут предотвратить атеросклероз у пожилых женщин. Атеросклероз — это состояние, при котором в артериях происходит накопление бляшек, что может привести к проблемам с сердцем. Овощи крестоцветных содержат растительные соединения, такие как полифенолы и сераорганические соединения, которые защищают сердце.

Помогает улучшить зрение

В рукколе есть витамин А, который содержит антиоксиданты, помогающие улучшить ночное зрение, а также улучшить общее здоровье глаз. Поэтому ежедневное употребление рукколы может помочь вашему зрению улучшиться.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.