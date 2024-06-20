Знизить тиск та поліпшить зір: 6 корисних властивостей руколи для здоров'я

Додаючи її в салат для смаку, ми абсолютно не замислюємося про те, яку користь несе листова зелень. Рукола має багато переваг для здоров'я, наприклад, знижує ризик розвитку раку та діабету.

Рукола — це зеленолистий овоч, що має численні переваги для здоров'я. У ній містяться антиоксиданти, вона допомагає знизити ризик багатьох хронічних захворювань, таких як рак і діабет. А також зміцнити наші кістки, оскільки містить кальцій і вітамін К. Руколу можна додавати в салати, а також у пасту, піцу та інші соуси. З руколи також можна готувати смузі та соки або покласти на бутерброд. Про те, чим ще корисна рукола, пише Health Shots.

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За даними Управління з контролю за продуктами і ліками США, 100 г сирої руколи містять 25 ккал, 91,7 г води і 2,58 г білка. Чим ще корисна рукола?

Знизити кров'яний тиск

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Однією з найбільших переваг руколи є те, що вона багата на нітрати, які можуть впливати на кров'яний тиск. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, високий рівень нітратів може допомогти регулювати і знижувати кров'яний тиск. Крім цього, вона також може поліпшити спортивні результати і зменшити кількість кисню, необхідного організму під час виконання вправ.

Знизити ризик раку

Рукола має гострий і гіркий смак, а це, своєю чергою, може знизити ризик розвитку раку. Гіркий смак зумовлений наявністю глюкозинолатів, які є у всіх хрестоцвітих овочах. Організм розщеплює його на безліч корисних сполук, включно із сульфорафаном. Дослідження, опубліковане в Current Pharmacology Reports, припускає, що сульфорафан може подавити фермент деацетилазу гістонів (HDAC), відповідальний за прогресування раку.

Поліпшити здоров'я та щільність кісток

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Рукола містить достатню кількість кальцію та вітаміну К. Вітамін К сприяє метаболізму кісток, а також кращому засвоєнню кальцію. Одна чашка руколи містить 21 мкг вітаміну К, тоді як наша щоденна потреба у вітаміні К становить 80 мкг. Отже, це може допомогти запобігти захворюванням кісток, таким як остеопороз.

Знизити ризик розвитку діабету

Вживання в їжу овочів сімейства хрестоцвітних, таких як рукола, може знизити ризик розвитку діабету. Дослідження, опубліковане в Журналі досліджень діабету, стверджує, що зелені листові овочі корисні для запобігання діабету 2 типу.

Сприяє здоров'ю серця

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Рукола також може зробити ваше серце здоровішим. Дослідження, опубліковане в Журналі Американської кардіологічної асоціації, стверджує, що овочі родини хрестоцвітних, такі як рукола, можуть запобігти атеросклерозу в літніх жінок. Атеросклероз — це стан, за якого в артеріях відбувається накопичення бляшок, що може призвести до проблем із серцем. Овочі хрестоцвітних містять рослинні сполуки, такі як поліфеноли та сіркоорганічні сполуки, які захищають серце.

Допомагає поліпшити зір

У руколі є вітамін А, який містить антиоксиданти, що допомагають поліпшити нічний зір, а також поліпшити загальне здоров'я очей. Тому щоденне вживання руколи може допомогти вашому зору покращитися.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.