Шеннен Догерти утверждает, что бывший муж ждет ее смерти, чтобы не платить алименты

53-летняя актриса просит 15 тысяч 434 доллара в месяц от 49-летнего Курта из-за того, что ее сбережения почти иссякли и она потеряла медицинскую страховку SAG.

Шеннен Догерти, которая борется с раком 4 стадии с 2020 года, утверждала, что ее бывший муж Курт Исвариенко намеренно замедляет бракоразводный процесс, чтобы избежать выплаты алиментов супругам до ее смерти. Об этом сообщают американские СМИ.

Шеннен Догерти волнуется, что не получит то, что ей задолжал муж. Звезда сериала Беверли-Хиллз у которой в 2020 году диагностировали рак 4 стадии, утверждает, что ей не был предоставлен доступ к финансовым записям по архиву фотографий ее бывшего мужа Курта Исвариенко, что в итоге замедлило процесс получения ею помощи.

"Это просто неправильно, чтобы Курту позволяли продолжать наш развод в надежде, что я умру раньше, чем он должен заплатить мне. В то время как он продолжает жить своей жизнью и уклоняется от своих обязанностей перед умирающей женой", — утверждает Шеннен в документах.

Адвокат Курта опроверг претензию в исковом заявлении, заявив, что он предложил Шеннен, которая до того, как ей поставили диагноз рак в 2020 году, боролась с раком молочной железы, мировое соглашение в октябре и выразил надежду "оставить дело позади и двигаться вперед".

Но сокрытие его финансовых отчетов — не единственное обвинение, которое выдвигает Шеннен в своем заявлении. Актриса также утверждает, что Курт тратил "тысячи долларов на медицинские курорты, ювелирные магазины, Gucci и на авиарейсы", в то же время утверждая, что у него недостаточно средств, чтобы выплачивать ей пособие.

Стоит отметить, что Шеннен подала на развод с Куртом в апреле 2023 года после 11 лет брака. Ее представитель объяснил, что это решение было вынужденное, говоря: "Развод — это последнее, чего хотела Шеннен. К сожалению, она чувствовала, что у нее не осталось другого выхода".

Напомним, ранее мы писали, что Шеннен Догерти рассказала, что готовится к собственной смерти и распродает имущество.