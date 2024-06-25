Не только гуакамоле: ученые рассказали в чем польза авокадо для здоровья

Сливочная мякоть авокадо очень вкусна питательна и сытна, особенно в сочетании с хрустящим тостом. Но знаете ли вы, что помимо вкуса, авокадо дает вашему организму огромную пользу.

Все знают о том, что авокадо — источник полезных жиров, который нужно включать в свое питание, чтобы сбалансировать рацион. "Авокадо – это не обычный фрукт", – говорит доктор Фрэнк Ху, профессор питания и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч.Чана. "Оно богато питательными веществами, содержит очень мало углеводов и большое количество полезных жиров и клетчатки". Все знают, что спелые авокадо отлично подходят для тостов и салатов, но не все знают, в чем настоящая ценность этих фруктов. Об этом пишет New York Times.

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Помогает контролировать уровень холестерина

Фото: Pixabay

Самая известная польза авокадо связана с содержанием в нем полезных для сердца жиров, говорит диетолог, доцент Техасского университета в Остине Элизабет Клингбейл. Большинство жиров в авокадо являются мононенасыщенными, они отличаются от насыщенных жиров, содержащихся в мясе и молочных продуктах.

"Насыщенные жиры могут закупорить кровеносные сосуды и увеличить риск сердечных заболеваний", — отмечает Клингбейл. Если их не остановить, этот мусор, называемый "плохим холестерином", может привести к сердечным приступам или инсультам.

В то время как насыщенные жиры повышают уровень холестерина ЛПНП, ненасыщенные жиры могут его снизить. По этой причине авокадо может помочь контролировать уровень холестерина в крови, особенно если вы едите его вместо мяса, сыра и масла.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

В исследовании, в котором приняли участие более 110 000 взрослых старше 30 лет, доктор Ху и его коллеги показали, что у людей, которые ели хотя бы две порции авокадо в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на 21% ниже.

Поскольку авокадо является отличной заменой менее здоровой пищи, например, использования авокадо вместо майонеза в сэндвиче или добавления большего количества авокадо и меньшего количества говядины в буррито.

"Многие зарегистрированные эффекты являются эффектами замещения, а не обязательно эффектами авокадо", — отметил доктор Кольмайер.

Доктор Ху добавил, что люди, которые едят авокадо, в целом более склонны к здоровому питанию.

Поддерживают здоровье микробиома

Фото: Pixabay

По словам доктора Клингбейла, в авокадо много клетчатки, которая помогает поддерживать здоровый вес и укрепить здоровье кишечника. Когда кишечные бактерии переваривают клетчатку, они выделяют небольшие молекулы, называемые постбиотиками, которые влияют на наше общее состояние здоровья, говорит доктор Чжаопин Ли, профессор медицины и руководитель отдела клинического питания Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

По словам Клингбейла, здоровые бактерии также могут сигнализировать нашему мозгу о том, что мы сыты.

К тому же, авокадо может помочь повысить потребление клетчатки, что важно, поскольку исследования показывают, что большинство людей не едят достаточно клетчатки. Людям следует потреблять как минимум 21-38% клетчатки в день, в зависимости от возраста и пола.

Богаты микроэлементами

Фото: Pixabay

По словам доктора Клингбейла, витамин Е в авокадо может поддерживать здоровье кожи, а лютеин может помочь сохранить остроту зрения.

И хотя бананы, как правило, считаются лидерами по содержанию калия, авокадо содержит еще больше этого важного минерала, который помогает организму снизить высокое кровяное давление.

Настоящую пользу приносит употребление авокадо в составе сбалансированной диеты, наполненной фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезным белком.

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