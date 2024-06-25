Не тільки гуакамоле: вчені розповіли в чому користь авокадо для здоров'я

Вершкова м'якоть авокадо дуже смачна, поживна і ситна, особливо в поєднанні з хрустким тостом. Але чи знаєте ви, що крім смаку, авокадо дає вашому організму величезну користь.

Усі знають про те, що авокадо — джерело корисних жирів, яке потрібно включати у своє харчування, щоб збалансувати раціон. "Авокадо — це не звичайний фрукт", — каже доктор Френк Ху, професор харчування та епідеміології Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т.Ч.Чана. Т.Ч.Чана. "Він багатий поживними речовинами, містить дуже мало вуглеводів і велику кількість корисних жирів і клітковини". Усі знають, що стиглі авокадо чудово підходять для тостів і салатів, але не всі знають, у чому справжня цінність цих фруктів. Про це пише New York Times.

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Допомагає контролювати рівень холестерину

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Найвідоміша користь авокадо пов'язана з вмістом у ньому корисних для серця жирів, каже дієтолог, доцент Техаського університету в Остіні Елізабет Клінгбейл. Більшість жирів в авокадо є мононенасиченими, вони відрізняються від насичених жирів, що містяться в м'ясі та молочних продуктах.

"Насичені жири можуть закупорити кровоносні судини і збільшити ризик серцевих захворювань", — зазначає Клінгбейл. Якщо їх не зупинити, це сміття, зване "поганим холестерином", може призвести до серцевих нападів або інсультів.

У той час як насичені жири підвищують рівень поганого холестерину, ненасичені жири можуть його знизити. З цієї причини авокадо може допомогти контролювати рівень холестерину в крові, особливо якщо ви їсте його замість м'яса, сиру і масла.

Знижує ризик серцево-судинних захворювань

У дослідженні, в якому взяли участь понад 110 000 дорослих, старших за 30 років, доктор Ху і його колеги показали, що у людей, які їли хоча б дві порції авокадо на тиждень, ризик розвитку ішемічної хвороби серця був на 21% нижчим.

Оскільки авокадо є чудовою заміною менш здорової їжі, наприклад, використання авокадо замість майонезу в сендвічі або додавання більшої кількості авокадо і меншої кількості яловичини в буріто.

"Багато зареєстрованих ефектів є ефектами заміщення, а не обов'язково ефектами авокадо", — зазначив доктор Кольмаєр. Доктор Ху додав, що люди, які їдять авокадо, загалом більш схильні до здорового харчування.

Підтримують здоров'я мікробіома

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За словами доктора Клінгбейла, в авокадо багато клітковини, яка допомагає підтримувати здорову вагу і зміцнити здоров'я кишечника. Коли кишкові бактерії перетравлюють клітковину, вони виділяють невеликі молекули, так звані постбіотики, які впливають на наш загальний стан здоров'я, каже доктор Чжаопін Лі, професор медицини і керівник відділу клінічного харчування Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

За словами Клінгбейла, здорові бактерії також можуть сигналізувати нашому мозку про те, що ми ситі. До того ж, авокадо може допомогти підвищити споживання клітковини, що важливо, оскільки дослідження показують, що більшість людей не їдять достатньо клітковини. Людям слід споживати щонайменше 21-38% клітковини на день, залежно від віку та статі.

Багаті на мікроелементи

Фото: Pixabay

За словами доктора Клінгбейла, вітамін Е в авокадо може підтримувати здоров'я шкіри, а лютеїн може допомогти зберегти гостроту зору.

І хоча банани, як правило, вважаються лідерами за вмістом калію, авокадо містить ще більше цього важливого мінералу, який допомагає організму знизити високий кров'яний тиск.

Справжню користь приносить вживання авокадо у складі збалансованої дієти, сповненої фруктів, овочів, цільнозернових продуктів і корисного білка.

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Раніше Фокус писав про те, як навчитися "дозрівати" авокадо вдома, щоб завжди мати під рукою стиглий фрукт.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.