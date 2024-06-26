26 июня 2024 года: Давида Солунского — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя топтать землянику и отказывать друзьям в помощи.
Что случилось 26 июня?
Сегодня православная церковь почитает память Давида Солунского. Он был христианским святым, жившим в IV веке. Родился в Солуне, в семье обеспеченного христианского ученого. Отрекшись от богатства, он принял монашескую жизнь и стал примером целомудрия. Давид Солунский известен своими трудами по богословию, а также письмами, в которых он обращался к верующим, утешая и наставляя их. Он умер мученической смертью в 303 году.
В народе этот день называют еще Давид-земляничник — до этого времени успевала созревать клубника, и люди отправлялись на ее сбор.
Также 26 июня в Украине — День крымскотатарского флага.
Что нельзя делать 26 июня:
- топтать землянику или выбрасывать ее;
- отказывать друзьям в помощи;
- причинять вред животным.
Народные приметы и поверья:
- жарко – еще в течение 40 дней будет такая погода;
- засуха — грибов не будет до осени;
- солнечный день — до конца лета будет хорошая погода.
День ангела празднуют:
Иоанн, Леонид, Петр, Анастасия, Диана.
Родились в этот день:
1993 год — Ариана Гранде, американская певица, актриса и автор песен, одна из самых популярных и влиятельных музыкальных исполнительниц современности.
Также в этот день:
1886 год — французский химик Анри Муассан впервые получает чистый фтор;
1906 год — стартует первая в истории автомобильная гонка Гран-При Франции;
1919 год — выходит первый номер газеты "Нью-Йорк Дейли Ньюз";
1945 год — на конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписывают Устав Организации Объединенных Наций;
2006 год — в Кельне проходит матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина — Швейцария, в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 побеждает сборная Украины.
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