В Украине объявили о подозрении российскому режиссеру Карену Шахназарову, который поддержал войну

Российский режиссер откровенно признается, что боится того, что РФ может проиграть войну с Украиной.

71-летнему российскому режиссеру Карену Шахназарову, известному фильмами "Палата № 6", которая появилась на экранах в 2009 году, и "Анна Каренина. История Вронского", которая вышла в свет в 2017 году, в Украине сообщили о подозрении. Такую информацию сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

В частности, известно, что ему инкриминируют ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины). По данным следствия, подозреваемый как публичное лицо и представитель "культурного центра России", пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, а также возможностью формировать общественное мнение, систематически высказывал свою позицию в поддержку государства-агрессора.

В одном из своих интервью, которое было опубликовано 18 сентября 2023 года, Карен Шахназаров открыто озвучивал позицию, которая оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины.

Позиция Карена Шахназарова

Еще в марте 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и частично захватила территории Донецкой и Луганской области, режиссер поддержал позицию президента России Владимира Путина.

Уже после 2014 года Карен Шахназаров посещал оккупированный Крым, нарушая государственные границы Украины. Таким образом режиссер попал в базу Миротворец.

Неоднократно в своих интервью режиссер акцентировал внимание на том, что мечтает о победе России в войне против Украины.

Напомним, ранее мы писали, что украинской звезде сериала "Универа" объявили подозрение.

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