В Україні оголосили про підозру російському режисеру Карену Шахназарову, який підтримав війну

Російський режисер відверто зізнається, що боїться того, що РФ може програти війну з Україною.

71-річному російському режисеру Карену Шахназарову, відомого фільмами "Палата № 6", яка з’явилася на екранах у 2009 році, та "Анна Кареніна. Історія Вронського", яка вийшла у світ у 2017 році, в Україні повідомили про підозру. Таку інформацію повідомили в пресслужбі Генпрокуратури України.

Зокрема, відомо, що йому інкримінують ч. 3 ст. 436-2 КК України (Виправдовування збройної агресії рф проти України). За даними слідства, підозрюваний як публічна особа і представник "культурного осередку Росії", користуючись популярністю та авторитетом у медіа, а також можливістю формувати суспільну думку, систематично висловлював свою позицію на підтримку держави-агресора.

В одному зі своїх інтерв’ю, яке було опубліковане 18 вересня 2023 року, Карен Шахназаров відкрито озвучував позицію, яка виправдовує збройну агресію РФ проти України.

Позиція Карена Шахназарова

Ще у березні 2014 року, коли Росія анексувала Крим та частково захопила території Донецької та Луганської області, режисер підтримав позицію президента Росії Володимира Путіна.

Вже після 2014 року Карен Шахназаров відвідував окупований Крим, порушуючи державні кордони України. У такий спосіб режисер потрапив до бази Миротворець.

Неодноразово у своїх інтерв’ю режисер акцентував увагу на тому, що мріє про перемогу Росії у війні проти України.

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