Как в кино: в сеть попал момент встречи Джулиана Ассанжа с женой после возвращения домой

Стелла Ассанж вместе с отцом мужа Джоном ШИптоном приехала в аэропорт, чтобы встретить Джулиана. Кадры их встречи облетели все СМИ.

52-летний основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вернулся в Австралию после сделки о признании вины в заговоре в суде США, и первыми его в аэропорту встретили жена Стелла и отец Джон Шиптон, пишет The Guardian. Джулиан также впервые встретится со своими двумя сыновьями за пределами тюрьмы.

Самолет Ассанжа приземлился в пределах Канберры, столицы Австралии, ровно в 19:37 по местному времени, согласно данным платформы отслеживания полетов Fligradar24. По случаю возвращения Ассанжа WikiLeaks загрузил его фотографию, где Джулиан с любопытством смотрит в окно самолета.

"Приземление! После почти 14 лет произвольного задержания в Великобритании и 5 лет в тюрьме строгого режима за его новаторскую издательскую работу с WikiLeaks, Джулиан Ассанж наконец прибыл на австралийскую землю", – говорится в подписи.

Выйдя из самолета, Ассанж поднял правый кулак, демонстрируя, что не сдается, к большому удовольствию своих сторонников, собравшихся в аэропорту. К нему подошла жена Стелла, которая обняла мужа. Ассанж поднял ее над землей, после чего пара страстно поцеловалась. Позже он обнял своего отца.

В полете Ассанжа сопровождали посол Австралии в США Кевин Радд и верховный комиссар в Соединенном Королевстве Стивен Смит, которые сыграли важную роль в переговорах о его освобождении с Лондоном и Вашингтоном. По словам вице-премьера Ричарда Марлеса, расходы на полеты были покрыты "командой Ассанжа", а правительство сыграло определенную роль в обеспечении перевозки.

В сообщении на X Стелла Ассанж попросила своих сторонников помочь покрыть "огромный долг в размере $520 тысяч долларов США" австралийскому правительству за чартерный рейс. Ее мужу не разрешили лететь коммерческими авиалиниями на Сайпан и далее в Австралию.

Фото: скрин

Накануне прилета сына Джон Шиптон заявил СМИ в здании парламента, что надеется, что Ассанж будет делать "нормальные вещи" после своего возвращения.

Джулиан вылетел частным рейсом на Северные Марианские острова, содружество США к северу от Гуама, где в 26 июня утром признал себя виновным в соответствии с Законом США о шпионаже по одному пункту обвинения в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне.

Мужчине были предъявлены обвинения в получении и публикации сотен тысяч военных журналов и дипломатических телеграмм, раскрывающих подробности военных нарушений США в Ираке и Афганистане.

Долгая и бурная судебная тяжба печально известного разоблачителя наконец завершилась, и его признание вины ознаменовало конец саги, начавшейся более 10 лет назад. Это произошло после того, как он опубликовал тайник со сверхсекретными документами, что вызвало глобальный резонанс. Власти США заявили, что это ставит под угрозу национальную безопасность и помогает их противникам.

Среди взрывных материалов, опубликованных WikiLeaks, были кадры 2007 года с кадрами атаки американским вертолетом Apache Багдада, в результате которого погибли 11 человек, в том числе два журналиста Reuters.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, обращаясь к парламенту, объяснил освобождение информатора после пятилетнего пребывания в британской тюрьме, сопротивлявшейся экстрадиции в Америку, "тщательной, терпеливой и решительной работой" своей администрации.

"За два года с тех пор, как мы вступили в должность, мое правительство участвовало и выступало за решение этой проблемы, в том числе на уровне лидеров. Мы использовали все соответствующие каналы", — заявил Альбанезе.

Возвращаясь к семье Ассанжа, добавим, что он женился на своем адвокате Стелле Моррис в марте 2022 года. Свадьба состоялась в тюрьме Белмарш в Лондоне, где содержался Ассанж. На момент бракосочетания их сыновьям Габриэлю и Максу было 4 и 3 года соответственно.

Стелла Маоррис с сыновьями Максом и Габриэлем в день свадьбы Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что российский художник пообещал облить кислотой картины Пикассо, если Джулиан Ассанж умрет в тюрьме.