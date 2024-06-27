Жена Ассанжа попросила у его поклонников $520 тысяч: на что пойдут деньги (фото)

Стелла Ассанж сообщила, что ее муж должен эту сумму австралийскому правительству за чартерный рейс.

Джулиан Ассанж прибыл в австралийскую столицу Канберру после того, как был освобожден из тюрьмы в Великобритании в понедельник, а затем в среду, 26 июня, он признал себя виновным в нарушении закона США о шпионаже в суде на тихоокеанской островной территории США Сайпан. Сделка предоставила ему возможность вернуться домой в Австралию и положила конец необычной 14-летней юридической саге. А теперь его жена просит у сторонников Ассанжа 520 тысяч американских долларов, чтобы покрыть долг перед правительством Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

"Джулиан должен 520 000 американских долларов, которые он обязан вернуть австралийскому правительству за чартерный рейс VJ199. Ему не разрешили лететь коммерческими авиалиниям на Сайпан и далее в Австралию. Любой вклад, большой или маленький, очень ценится", — написала Стелла, опубликовав фото мужа из самолета.

Джулиан Ассанж в самолете за полет на котором он теперь должен Фото: Stella Assange/X

После того как основатель WikiLeaks приземлился в Австралии, его жена присоединилась к его адвокатам Дженнифер Робинсон и Барри Поллаку на небольшой пресс-конференции, рассказав, что ему нужно время на восстановление.

"Джулиану нужно время, чтобы прийти в себя. Чтобы привыкнуть к свободе. Кто-то вчера сказал мне, кто прошел через нечто подобное, что свобода приходит медленно. И я хочу, чтобы у Джулиана было это пространство, чтобы медленно заново открыть для себя свободу", — сказала Стелла.

Встреча Джулиана Ассанжа с женой Фото: Getty

Робинсон также поблагодарила бывшего премьер-министра Австралии Кевина Радда, который сейчас является послом Австралии в США, и действующего премьер-министра Энтони Альбанезе .

Робинсон сказала, что после приземления в Австралии она стала "очень эмоциональной" и что Альбанезе был первым, кто разговаривал с Ассанжем по телефону.

Джулиан Ассанж после выхода из зала суда Фото: Getty Images

"Джулиан поблагодарил его и команду и сказал премьер-министру, что спас ему жизнь. И я не думаю, что это преувеличение", — сказал Робинсон.

"Мы знаем, что его благополучное возвращение в Австралию очень много значит для его семьи. Его жена Стелла, дети, с которыми он с нетерпением ждет встречи, как любой отец, и его родители Кристина и Джон. Это продолжающееся заключение не имело никакой цели. И могу ли я сказать, что когда я разговаривал сегодня вечером с господином Ассанжем, он описал это как сюрреалистический и счастливый момент", — сказал он.

Напомним, Стелла и Джулиан поженились в 2022 году, когда Ассанж находился в британской тюрьме Белмарш.

Стелла, бывший адвокат Ассанжа, тогда носила фамилию Моррис. Свадебный наряд для нее создала Вивьен Вествуд. Также дизайнер сшила килт для жениха, который хоть родом из Австралии, но имеет шотландские корни.