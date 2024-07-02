5 упражнений, которые помогут размяться тем, кто вынужден весь день работать сидя
Длительное сидение может иметь серьезные последствия для вашего здоровья, но на многих работах трудно избежать восьмичасового сидения перед экраном. Чтобы минимизировать возможные риски для здоровья, включите эти упражнения в свою повседневную жизнь.
В офисе, в метро или просто на диване перед телевизором — в повседневной жизни мы слишком много сидим. Согласно исследованию, в обычный рабочий день среднестатистический человек проводит сидя в среднем восемь с половиной часов. Это совсем не хорошо для человеческого тела, поскольку оно создано для движения. Американский исследователь Джеймс Левин приравнивает вред от слишком длительного сидения к годам курения. Если вы хотите предотвратить негативное воздействия от долгого сидения, вам следует регулярно выполнять эти упражнения. Об этом пишет Schweizer Illustrierte.
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Сидите на полу
Частое сидение на стульях приводит к искривлению позвоночника, голова и шея начинают наклоняться вперед, а тазобедренные суставы становятся жесткими. Сидя на полу, нам необходимо активнее контролировать свое тело, что улучшает осанку, гибкость и подвижность. Всего 15–30 минут в день могут иметь большое значение. Наиболее эффективные позиции — со скрещенными ногами, как в позе для йоги, согнутыми под углом 90 градусов (ступни направлены назад) и обеими подошвами ног, касающимися пола.
Тест на подъем из положения сидя
Отсюда мы можем перейти непосредственно к следующему упражнению: многие люди не могут встать с пола со скрещенными ногами, не держась за что-нибудь или не опираясь на пол. Над этим стоит работать каждый день, так как исследования показывают, что так называемый "тест на подъем сидя" не только способствует гибкости и стабильности тела, но также может быть индикатором продолжительности жизни.
Практикуйте позу голубя из йоги
Длительное сидение укорачивает мышцы бедер и ягодиц, что ограничивает подвижность и может привести к длительным болям в спине, проблемам с коленями и стопами, а также к ухудшению кровообращения. Любой, кто когда-либо занимался йогой, наверняка знаком с асаной голубя – вряд ли какое-либо другое упражнение так эффективно растягивает бедра.
Вместо того чтобы раскатывать коврик для йоги, вы можете включить это упражнение в свою повседневную жизнь стоя: для этого поместите правую икру в сторону — коленом вправо на возвышенную поверхность (например, стол), при этом твердо держите левую ногу на полу. Положите левую руку на правую лодыжку, правую — на колено, затем наклонитесь вперед и слегка поверните верхнюю часть тела к правой ноге. Удерживайте положение около трех минут, а затем повторите на другую сторону.
Сжимайте ягодицы
Ягодичные мышцы укрепляют таз и предотвращают его наклон вперед. Мышцы можно тренировать очень легко и незаметно в повседневной жизни. Для этого сожмите мышцы ягодиц вместе, как будто вы пытаетесь зажать ручку между ягодицами. Упражнение работает как сидя, так и стоя — например, в очереди, или во время обеденного перерыва у кофемашины.
Работайте стоя
Стоячий стол может помочь разнообразить вашу активность в течение рабочего дня. Регулярное изменение позы вместо того, чтобы оставаться неподвижным в кресле в течение восьми часов, имеет огромное значение. Если у вас нет возможности передвинуть стол, следует вставать хотя бы раз в час и разминать ноги. Другой вариант: используйте короткие телефонные звонки, чтобы встать и немного походить.
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