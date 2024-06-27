Весело и эффективно: 5 необычных тренировок, которые помогут привести фигуру в порядок

Тренировка не обязательно должна состоять из отжиманий, приседаний и скручиваний. Если классические фитнес-упражнения кажутся вам слишком скучными, попробуйте эти необычные тренировки.

Физическая активность должна стать вашим постоянным спутником, поэтому нужно выбрать занятия, которые будут приносить не только результат, но и удовольствие что позволит выполнять их на протяжении всей жизни. Для многих программа тренировок начинается и заканчивается ежедневной пробежкой в парке, что в скором времени может наскучить. Чтобы этого не произошло, попробуйте другие виды активностей, которые не только помогут вам похудеть, но и поднимут настроение. Об этом пишет Fit For Fun.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Прыжки на батуте

Фото: Freepik

Упражнения на батуте могут показаться достаточно легкими, но дополнительные движения, например, берпи, сделают тренировку еще более интенсивной. Самое большое преимущество: суставы защищены, поэтому оно подходит пожилым и людям со слабыми коленными суставами.

Прыжки на батуте бросают вызов балансу тела, так как отличаются от обычных прыжков по земле. Вы работаете над мышцами корпуса, что делает тренировку особенно интенсивной.

Батут в основном используется в студиях для групповых тренировок, но, если батут доступен, его также можно легко интегрировать в индивидуальные тренировки.

Банджи-тренировка

Банджи-тренировки включают в себя надевание на талию специального ремня, который прикрепляется к банджи-шнуру, прикрепленному к потолку. Тренировка напоминает танец – и сочетает в себе силу, кардио и гибкость. К тому же, это очень весело.

Поскольку вы не чувствуете вес собственного тела во время тренировки, это чем-то напоминает полет. Тренировка оказывает относительно небольшое влияние на суставы, поэтому подходит практически всем. Однако заниматься этим можно только в специальных фитнес-студиях, так как не в каждом зале есть необходимое оборудование.

Отнеситесь серьезно к инструктажу перед тренировкой, поскольку ваше тело не привыкло к ощущению собственного веса в воздухе, вам придется привыкать к тренировкам постепенно.

Animal Flow

Фото: Freepik

Animal Flow — это уникальная тренировка, которая сочетает в себе гимнастику, йогу и брейк-данс с разнообразными движениями животных. Это тренировка, в которой вы используете только вес собственного тела. Поскольку никакого оборудования не требуется, она очень практична, так как выполнить ее можно где угодно.

С Animal Flow вы можете одновременно тренировать свою силу, гибкость, выносливость, баланс, ловкость и координацию. Вряд ли какой-либо другой вид физической активности дает сразу столько положительных эффектов.

Pound-фитнес

Pound — это эффективная кардио-тренировка для всего тела, сочетающая в себе пилатес, изометрические движения и плиометрику.

Это тренировка с настоящими барабанными палочками, поэтому вы сможете лепить мышцы и сжигать жир, играя на барабанах под любимую музыку. Эксперты рекомендуют использовать легкие барабанные палочки Ripstix, которые созданы специально для тренировок.

Pound — отличная групповая тренировка, которая подходит для всех уровней подготовки. К тому же, выполнение движений в такт музыке и с помощью барабанных палочек, увлекательное и веселое занятие, которое вам точно не надоест.

Aqua Spinning

Фото: Freepik

Аква-спиннинг — это велоаэробика в воде, которая отлично тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, помогая сжигать жир и худеть. Колеса находятся примерно на метр ниже поверхности воды, поэтому голова водителя остается над водой. Часто тренировки проходят в формате групповых тренировок и технически мало чем отличаются от привычной езды на велосипеде.

Пребывание под водой имеет ряд преимуществ: плавучесть воды обеспечивает дополнительное сопротивление и поглощает нагрузку на суставы, что делает вращение в воде безопасной и эффективной тренировкой для сжигания калорий. Такая тренировка особенно рекомендуется пожилым людям, беременным женщинам и спортсменам, которые восстанавливаются после травм.

Напомним, 7 способов сохранить здоровье и подвижность суставов.

Ранее Фокус писал о том, какие упражнения для сжигания жира ускорят метаболизм и помогут похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.