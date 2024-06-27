Весело та ефективно: 5 незвичайних тренувань, які допоможуть привести фігуру до ладу

Тренування не обов'язково має складатися з віджимань, присідань та скручувань. Якщо класичні фітнес-вправи здаються вам занадто нудними, спробуйте ці незвичайні тренування.

Фізична активність має стати вашим постійним супутником, тому потрібно вибрати заняття, які приноситимуть не тільки результат, а й задоволення, що дасть змогу виконувати їх упродовж усього життя. Для багатьох програма тренувань починається і закінчується щоденною пробіжкою в парку, що незабаром може набриднути. Щоб цього не сталося, спробуйте інші види активностей, які не тільки допоможуть вам схуднути, а й піднімуть настрій. Про це пише Fit For Fun.

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Стрибки на батуті

Фото: Freepik

Вправи на батуті можуть здатися досить легкими, але додаткові рухи, наприклад, берпі, зроблять тренування ще інтенсивнішим. Найбільша перевага: суглоби захищені, тому воно підходить літнім і людям зі слабкими колінними суглобами.

Стрибки на батуті кидають виклик балансу тіла, оскільки відрізняються від звичайних стрибків по землі. Ви працюєте над м'язами корпусу, що робить тренування особливо інтенсивним. Батут здебільшого використовують у студіях для групових тренувань, але, якщо батут доступний, його також можна легко інтегрувати в індивідуальні тренування.

Банджі-тренування

Банджі-тренування включають в себе надягання на талію спеціального ременя, який прикріплюється до банджі-шнура, прикріпленого до стелі. Тренування нагадує танець — і поєднує в собі силу, кардіо та гнучкість. До того ж, це дуже весело.

Оскільки ви не відчуваєте ваги власного тіла під час тренування, це чимось нагадує політ. Тренування має відносно невеликий вплив на суглоби, тому підходить практично всім. Однак займатися цим можна тільки в спеціальних фітнес-студіях, оскільки не в кожному залі є необхідне обладнання.

Поставтеся серйозно до інструктажу перед тренуванням, оскільки ваше тіло не звикло до відчуття власної ваги в повітрі, вам доведеться звикати до тренувань поступово.

Animal Flow

Фото: Freepik

Animal Flow — це унікальне тренування, яке поєднує в собі гімнастику, йогу та брейк-данс із різноманітними рухами тварин. Це тренування, в якому ви використовуєте тільки вагу власного тіла. Оскільки жодного обладнання не потрібно, воно дуже практичне, оскільки виконати його можна де завгодно.

З Animal Flow ви можете одночасно тренувати свою силу, гнучкість, витривалість, баланс, спритність та координацію. Навряд чи будь-який інший вид фізичної активності дає відразу стільки позитивних ефектів.

Pound-фітнес

Pound — це ефективне кардіотренування для всього тіла, що поєднує в собі пілатес, ізометричні рухи та пліометрику.

Це тренування зі справжніми барабанними паличками, тому ви зможете ліпити м'язи та спалювати жир, граючи на барабанах під улюблену музику. Експерти рекомендують використовувати легкі барабанні палички Ripstix, які створені спеціально для тренувань.

Pound — чудове групове тренування, яке підходить для всіх рівнів підготовки. До того ж, виконання рухів у такт музиці та за допомогою барабанних паличок — захопливе та веселе заняття, яке вам точно не набридне.

Aqua Spinning

Фото: Freepik

Аква-спіннінг — це велоаеробіка у воді, яка чудово тренує серцево-судинну і дихальну системи, допомагаючи спалювати жир та худнути. Колеса знаходяться приблизно на метр нижче поверхні води, тому голова водія залишається над водою. Часто тренування проходять у форматі групових тренувань і технічно мало чим відрізняються від звичної їзди на велосипеді.

Перебування під водою має низку переваг: плавучість води забезпечує додатковий опір і поглинає навантаження на суглоби, що робить обертання у воді безпечним та ефективним тренуванням для спалювання калорій. Таке тренування особливо рекомендується літнім людям, вагітним жінкам та спортсменам, які відновлюються після травм.

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Раніше Фокус писав про те, які вправи для спалювання жиру прискорять метаболізм і допоможуть схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.