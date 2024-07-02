5 вправ, які допоможуть розім'ятися тим, хто змушений весь день працювати сидячи

Тривале сидіння може мати серйозні наслідки для вашого здоров'я, але на багатьох роботах важко уникнути восьмигодинного сидіння перед екраном. Щоб мінімізувати можливі ризики для здоров'я, включіть ці вправи у своє повсякденне життя.

Related video

В офісі, в метро чи просто на дивані перед телевізором — у повсякденному житті ми занадто багато сидимо. Згідно з дослідженням, у звичайний робочий день середньостатистична людина проводить сидячи в середньому вісім з половиною годин. Це зовсім не добре для людського тіла, оскільки воно створене для руху. Американський дослідник Джеймс Левін прирівнює шкоду від занадто тривалого сидіння до років куріння. Якщо ви хочете запобігти негативному впливу від довгого сидіння, вам слід регулярно виконувати ці вправи. Про це пише Schweizer Illustrierte.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Сидіть на підлозі

Фото: Freepik

Часте сидіння на стільцях призводить до викривлення хребта, голова і шия починають нахилятися вперед, а тазостегнові суглоби стають жорсткими. Сидячи на підлозі, нам необхідно активніше контролювати своє тіло, що покращує поставу, гнучкість і рухливість. Усього 15-30 хвилин на день можуть мати велике значення. Найефективніші позиції — зі схрещеними ногами, як у позі для йоги, зігнутими під кутом 90 градусів (ступні спрямовані назад) і обома підошвами ніг, що торкаються підлоги.

Тест на підйом із положення сидячи

Фото: Freepik

Звідси ми можемо перейти безпосередньо до наступної вправи: багато людей не можуть встати з підлоги зі схрещеними ногами, не тримаючись за що-небудь або не спираючись на підлогу. Над цим варто працювати щодня, оскільки дослідження показують, що так званий "тест на підйом сидячи" не тільки сприяє гнучкості та стабільності тіла, але також може бути індикатором тривалості життя.

Практикуйте позу голуба з йоги

Тривале сидіння вкорочує м'язи стегон і сідниць, що обмежує рухливість і може призвести до тривалого болю в спині, проблем з колінами і стопами, а також до погіршення кровообігу. Той, хто коли-небудь займався йогою, напевно знайомий з асаною голуба — навряд чи будь-яка інша вправа так ефективно розтягує стегна.

Замість того, щоб розгортати килимок для йоги, ви можете включити цю вправу у своє повсякденне життя стоячи: для цього поставте праву литку в бік — коліном праворуч на високу поверхню (наприклад, стіл), водночас твердо тримайте ліву ногу на підлозі. Покладіть ліву руку на праву щиколотку, праву — на коліно, потім нахиліться вперед і злегка поверніть верхню частину тіла до правої ноги. Утримуйте положення близько трьох хвилин, а потім повторіть на інший бік.

Стискайте сідниці

Фото: Freepik

Сідничні м'язи зміцнюють таз та запобігають його нахилу вперед. М'язи можна тренувати дуже легко й непомітно в повсякденному житті. Для цього стисніть м'язи сідниць разом, ніби ви намагаєтеся затиснути ручку між сідницями. Вправа працює як сидячи, так і стоячи — наприклад, у черзі, або під час обідньої перерви біля кавомашини.

Працюйте стоячи

Стоячий стіл може допомогти урізноманітнити вашу активність протягом робочого дня. Регулярна зміна пози замість того, щоб залишатися нерухомим у кріслі протягом восьми годин, має величезне значення. Якщо ви не маєте змоги пересунути стіл, слід вставати хоча б раз на годину і розминати ноги. Інший варіант: використовуйте короткі телефонні дзвінки, щоб встати і трохи походити.

Нагадаємо, 5 незвичайних тренувань, які допоможуть привести фігуру до ладу.

Раніше Фокус писав про найкращі вправи для спалювання жиру, які прискорять метаболізм і допоможуть вам схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.