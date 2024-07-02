У Эммы Уотсон новые отношения после разрыва с миллиардером (фото)

Звезда "Гарри Поттера" и Брэндон Грин встречались полтора года. В мае 2023 года они разорвали романтические отношения.

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34-летняя британская актриса Эмма Уотсон отправилась на свидание с новым бойфрендом. Об этом пишет The Sun.

Звезда "Гарри Поттера" обнималась с таинственным мужчиной на улице спустя год после разрыва со своим парнем-бизнесменом.

Эмма, которая в прошлом мае рассталась с Брэндоном Грином, на новых фото папарацци наклонилась, чтобы поцеловать своего нового избранника.

Загадочный брюнет нежно положил руку на ее щеку, когда он притянул актрису ближе, а она смотрела на него с восхищением.

Эмма выбрала для романтического выхода свободную бледно-голубую рубашку, а новый бойфренд звезды экрана также продемонстрировал образ в похожих тонах.

Эмма, которая получает степень магистра в Оксфордском университете, распустила волосы и добавила к аутфиту солнцезащитные очки в белой оправе.

Эмма Уотсон

Источник рассказал изданию: "Она выглядела невероятно счастливой — будто у нее не было никакой заботы. Охрана положила ее чемоданы в черный Range Rover, и она прощалась".

Ранее Эмма признавалась: "Бойфренды или партнеры, которые у меня были, обычно заставляли меня чувствовать себя по-настоящему желанной. Они создали меня".

Напомним, Эмма Уотсон с братом посетила Уимблдон.

Также Фокус писал о появлении Эммы Уотсон на церемонии поступления в Оскфорд.