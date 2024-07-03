3 июля 2024 года: Мокия, Марка и Демида — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться и отказывать в помощи.
Что случилось 3 июля?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Мокия, Марка и Демида. В IV веке Мокия и Марка схватили как христиан и представили на суд императора Максимиана. Они отказались принести жертву идолам, за что их убили мечом. Святой мученик Демид Кесарийский жил в начале II века и пострадал за христианскую веру при императоре Траяне. Его схватили и подвергли жестоким пыткам, а затем казнили в Кесарии Каппадокийской.
Что нельзя делать 3 июля:
- ругаться;
- употреблять алкогольные напитки;
- жадничать и отказывать в помощи.
Народные приметы и поверья:
- собака плохо спит, мало ест или роет лапами землю — погода ухудшится;
- паук плетет длинную паутину — к хорошей погоде;
- роем летают комары — будет тепло.
День ангела празднуют:
Георгий, Анатолий, Марк, Василий, Иван, Константин, Филипп.
Родились 3 июля:
1883 год — Франц Кафка (ум. 1924), чешский философ, немецкоязычный писатель;
1962 год — Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, трижды обладатель премии "Золотой глобус".
Также в этот день:
1886 год — Карл Бенц совершает первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч;
1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;
1928 год – в продаже появились первые телевизоры.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года