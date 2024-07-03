3 липня 2024 року: Мокія, Марка і Демида — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятися і відмовляти в допомозі.

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Що сталося 3 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Мокія, Марка і Демида. У IV столітті Мокія і Марка схопили як християн і представили на суд імператора Максиміана. Вони відмовилися принести жертву ідолам, за що їх убили мечем. Святий мученик Демид Кесарійський жив на початку II століття і постраждав за християнську віру при імператорі Траяні. Його схопили і піддали жорстоким тортурам, а потім стратили в Кесарії Каппадокійській.

Що не можна робити 3 липня:

лаятися;

вживати алкогольні напої;

скупитися і відмовляти в допомозі.

Народні прикмети та повір'я:

собака погано спить, мало їсть або риє лапами землю — погода погіршиться;

павук плете довгу павутину — до гарної погоди;

роєм літають комарі — буде тепло.

День ангела святкують:

Георгій, Анатолій, Марк, Василь, Іван, Костянтин, Пилип.

Народилися 3 липня:

1883 рік — Франц Кафка (пом. 1924), чеський філософ, німецькомовний письменник;

1962 рік — Том Круз, американський кіноактор, режисер, продюсер, тричі володар премії "Золотий глобус".

Також цього дня:

1886 рік — Карл Бенц здійснює перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;

1917 рік — виступ напівботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 рік — у продажу з'явилися перші телевізори.

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