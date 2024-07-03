Рианна примерила платок украинского бренда (фото)

Уже во второй раз знаменитость появляется в головном уборе от этого бренда. В шляпах Руслана Багинского также выходили на публику Мадонна, Бейонсе и другие звезды.

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Американская певица Рианна примерила головной убор украинского бренда. Снимками звезда сцены барбадосского происхождения делится в Instagram.

Артистка и бизнес-леди накануне презентовала летнюю коллекцию губных помад своего бренда косметики Fenty.

На новых снимках Рири позировала в платке шоколадного оттенка от львовского дизайнера Руслана Багинского. Стоимость головного убора составляет более 12 тысяч гривен.

"Это переосмысленная часть украинской традиционной одежды. Для ношения на голове или плечах", — отмечали представители бренда.

Хотя певица не отметила на своих фото страницы брендов, пресс-служба Руслана Багинского поблагодарила американскую знаменитость за доверие в комментариях.

Рианна

Рианна не впервые выбирает украинский бренд. Ранее она уже носила шляпу от Руслана Багинского, когда была во второй раз беременна.

Также в головных уборах от львовского дизайнера появлялись на прогулках и концертах Мадонна, Бейонсе, Пэрис Хилтон, Белла Хадид, Майли Сайрус и другие знаменитости.

Напомним, топ-модель Хайди Клум прибыла в Канны в платье украинского бренда.

Также Фокус писал о фотосессии Моники Беллуччи в шляпке украинского бренда.