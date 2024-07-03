Ріанна приміряла хустку українського бренду (фото)

Уже вдруге знаменитість зʼявляється в головному уборі від цього бренду. У капелюхах Руслана Багінського також виходили на публіку Мадонна, Бейонсе та інші зірки.

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Американська співачка Ріанна приміряла головний убір українського бренду. Знімками зірка сцени барбадоського походження ділиться в Instagram.

Артистка та бізнеследі напередодні презентувала літню колекцію губних помад свого бренду косметики Fenty.

На нових знімках Рірі позувала в хустці шоколадного відтінку від львівського дизайнера Руслана Багінського. Вартість головного убору становить понад 12 тисяч гривень.

"Це переосмислена частина українського традиційного одягу. Для носіння на голові або плечах", — зазначали представники бренду.

Хоча співачка не позначила на своїх фото сторінки брендів, пресслужба Руслана Багінського подякувала американській знаменитості за довіру в коментарях.

Ріанна

Ріанна не вперше обирає український бренд. Раніше вона вже носила капелюха від Руслана Багінського, коли була вдруге вагітна.

Також у головних уборах від львівського дизайнера зʼявлялися на прогулянках та концертах Мадонна, Бейонсе, Періс Гілтон, Белла Хадід, Майлі Сайрус та інші знаменитості.

Нагадаємо, топмодель Гайді Клум прибула в Канни в сукні українського бренду.

Також Фокус писав про фотосесію Моніки Беллуччі в капелюшку українського бренду.