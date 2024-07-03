Стало известно, как отец Майли Сайрус переживает скандальный развод

Билли Рэй Сайрус и Firerose прожили в браке около полугода. Знаменитая дочь Билли Рэя Сайруса его не поддерживает.

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62-летний американский музыкант Билли Рэй Сайрус "счастлив, что развелся" со своей женой Firerose (урожденная Джоанна Роуз Ходжес), 36, и хотя он считает, что бракоразводный процесс "раздражает", отец Майли Сайрус сосредоточен на том, чтобы оставить "всю драму в прошлом". Об этом пишет People.

Артист считает, что его третий брак "был мошенничеством" и "считает себя счастливым, что он все понял".

Артист "счастлив" и "поживает хорошо", потому что он с близкими друзьями и прекрасно общается со своей дочерью Ноа, в отличие от другой дочери Майли, которая даже не посетила его свадьбу осенью 2023 года.

Билли Рэй Сайрус и Firerose Фото: firerose/instagram

Последние новости о Сайрусе появились через несколько дней после того, как австралийская певица выдвинула ряд обвинений в его адрес в интервью, заявив, что он сделал все возможное, чтобы контролировать ее.

Firerose рассказала, что "Билли имел очень строгие правила", по которым он хотел, чтобы она жила, включая запрет, чтобы ее друзья и родственники посещали их дома, а также контролировать ее общение.

Билли Рэй Сайрус и Firerose Фото: Instagram Billy Ray Cyrus

"Мне разрешали ходить только к местному мануальному терапевту и разрешали раз в месяц делать себе ногти", — призналась третья жена Билли Рэя Сайруса.

Firerose — третья жена отца Майли Сайрус. В 1986 году Билли Рэй Сайрус женился на Катрин Смайл, однако в 1991 году их брак распался. У них есть сын Кристофер Коди.

Второй женой артиста стала актриса Тиш Финли. Его приемная дочь Брэнди Сайрус тоже стала актрисой, родная наследница Майли Сайрус — актрисой и певицей, а приемный сын Трейс — музыкантом в составе группы "Metro Station". Также у бывшей пары есть сын Брейсон и дочь Ноа Сайрус, тоже актриса и певица. Тиш и Билли развелись в 2022 году.

Майли Сайрус с отцом Фото: Getty

Напомним, Майли Сайрус повторила свой клип в рекламном кампейне.

Также Фокус писал об обвинениях Билли Рэя Сайруса в психологическом насилии.